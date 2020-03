Illegaler Müll und Hundekot sind auch in Greiz ein Problem

Ärgerlich, wenn man über eine Müllecke stolpert, Papier und Plastiktüten auf die Straße fallen und die Zigarettenschachteln im Winde verwehen. Der stinkende Höhepunkt aber ist liegengelassener Hundekot. Keine Stadt ist vor solchen Untaten seiner Bürger gefeit - auch Greiz nicht. Ordnungsamt und Bauhof halten dagegen. Die Frage ist: Nimmt der Greizer es hin oder nicht?

„Eine Statistik führen wir nicht. Aber ich denke, ein bis drei Mängelanzeigen bekommen wir in der Woche rein“, sagt Manuela Neupert, Leiterin der allgemeinen Ordnungsbehörde der Stadt Greiz. Aber vor allem werde der Außendienst fündig bei seinen Rundgängen. Die Orte, an denen illegal Müll entsorgt wurde, wird aufgenommen und weitergeleitet in die Stadtverwaltung“, sagt Manuela Neupert.

Detektivarbeit bei der Suche nach Adressen

Doch wer diese Verschmutzungen verursacht hat, bleibt oft im Dunkeln. In Detektivarbeit durchsuchen die Mitarbeiter die Müllhaufen auch nach Schriftstücken, um eine Adresse ausfindig zu machen. Erst dann könne ein Verfahren eingeleitet werden, sagt sie. Die Adresse landet auf dem Tisch des Landratsamtes. Doch bevor ein Verwarn- oder Bußgeld verhängt werden kann, muss der Übeltäter angehört werden, so man seiner habhaft wird. Meist aber räume der Bauhof den Müll schließlich weg, sagt Manuela Neupert.

Komplizierte Sache: Hunde-Verkotung

Was den Hundekot betrifft, sei die Sache komplizierter. Wer eine solche Verschmutzung bei der Stadt anzeigt, müsste eigentlich als Zeuge fungieren. Immerhin könne für die Hunde-Verkotung der Stadt ein Verwarngeld von 35 Euro oder bei Wiederholung ein Bußgeld von 70 Euro plus Verwaltungsgebühren und mehr drohen. Doch Manuela Neuperts Problem ist, dass die meisten davor zurückschrecken, als Zeuge aufzutreten. Das Ende vom Lied sei dann, so man den Hundebesitzer kennt und ihm ein Schreiben zugegangen sei, dass der alles abstreite und nach Zeugen rufe. „Doch die habe ich dann nicht“, beklagt sie. Das Ganze verläuft im Sand – oder auf der Wiese.

Acht Hundestationen und über 100 Papierkörbe

Dabei dürfte es doch nicht so schwer sein, wenn jemand beobachtet, dass der fellige Liebling überall hin machen darf, den Besitzer um die Beräumung zu bitten. Das Argument fehlender Tüten will Lutz Zürnstein, Leiter Grünflächen im Bauhof, nicht gelten lassen. Acht Hundestationen mit Papiertütenspender seien aufgestellt in der Innenstadt, die eine hinter der Sparkasse allerdings zerstört. Es sei ein zusätzliches Angebot, über das die Hundebesitzer auch informiert seien. Die meisten, so Zürnstein, würden dieses auch nutzen. Ebenso gut aufgestellt sieht Zürnstein Greiz mit Papierkörben, so zwischen 100 und 150 mögen es sein in Innenstadt, an Bushaltestellen, Spielplätzen und Friedhof.

Sollten es mehr sein? Darüber hatte der Tourismusausschuss des Stadtrates letzthin debattiert. Im Haushaltsentwurf sei eine Summe dafür eingestellt. Wie hoch die sei, wollte Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) nicht in der Zeitung lesen, da der Hauptausschuss erst am Mittwochabend nichtöffentlich über das Gesamtpaket beriet.