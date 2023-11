Im Landkreis Greiz: Die Geschichte eines Familientraumas

Für die 83-jährige Sieglinde Hegner ist der Besuch am Gedenkstein zwischen Nässa und Neuärgerniß immer wieder ein Bedürfnis. Hier kann sie ihres Bruders gedenken, der 1946 im Juni vom NKWD liquidiert wurde. Erzählt sie davon, steigen ihr die Tränen in die Augen.

Nässa/Neuärgerniß. Sieben junge Männer sind bei Nacht und Nebel im Juni 1946 im Wald bei Neuärgerniß erschossen worden. Bis heute wirkt dieses Ereignis nach.

Unter den Gästen der kleinen Gedenkfeier am Samstagnachmittag im Wald zwischen Nässa und Neuärgerniß – ausgerichtet von der Triebeser Regelschule – war Sieglinde Hegner. Die 83-jährige hatte Tränen in den Augen. Denn ihr Bruder Theo war einer von sieben jungen Männern im Alter zwischen 17 und 21 Jahren, die im Juni 1946 – als alle hofften, nach dem Krieg wieder ein fried- und hoffnungsvolles Leben beginnen zu können – vom sowjetischen NKWD-Terrorapparat, einer Abteilung des Innenministeriums, zum Opfer fielen. „Ich bin selbst Mutter dreier Kinder und als diese so alt wie mein Bruder Theo waren, nämlich 17 Jahre, habe ich mich erst in meine Mutter hinein fühlen können. Ich habe gespürt, was sie erlitten haben muss, auf diese tragische Weise ihr Kind unwiederbringlich zu verlieren“, sagt sie und dabei steigen ihr Tränen in die Augen. Sie selbst habe nur wenig Erinnerungen an den elf Jahre älteren Bruder, Theo Reiher.

Tragödie der Nachkriegszeit im Landkreis Greiz: Junge Leute als „Werwölfe“ abgeurteilt

Sie kenne nur die Erzählungen der Eltern und sehr vorsichtigen Aussagen der wenigen Freunde des Bruders, die nach Verhaftung und langjähriger Haft wieder zu ihren Familien zurückkehren durften. „Er wurde damals aus der landwirtschaftlichen Berufsschule in Greiz abgeholt und wurde nie wieder gesehen. Unsere Familie hat nichts mehr von ihm gehört – erst nach der Wende wurde das ganze Schicksal offenbar“, erinnert sich die Seniorin, die jedes Jahr zur Gedenkveranstaltung der Triebeser Regelschule an den Gedenkstein kommt. Bis zum vorigen Jahr begleitete sie dabei stets ihr Gatte, der jedoch gerade gesundheitlich nicht auf der Höhe sei.

Deshalb war die dieses Jahr allein am Gedenkstein, der allerdings nur symbolisch für den Ort steht, an dem die jungen Männer als angebliche „Werwölfe“, eine NSDAP-Untergrundorganisation, hingerichtet wurden. Die Todesurteile hatte ein Militärgericht der Sowjets in Greiz gefällt – ohne Belege dieser Anschuldigung.

Familie aus Bernsgrün im Landkreis Greiz erzählte wenig zum Verbleib des Bruders

„Das alles wussten wir nicht und meine Mutter ist am Ende mit der Ungewissheit, aber auch der Hoffnung, dass ihr Sohn lebt, gestorben. Wir wollten ihr das zum Schluss gar nicht sagen, was wirklich passiert ist. Es hätte ihr das Herz gebrochen“, sagt Sieglinde Hegner. Sie erinnert sich daran, dann von manch einem der damals 15 Verhafteten immer mal ein Brief gekommen sei – die eigene Familie aber habe nie wirklich abschließen können, bis diese Tragödie letztlich aufgeklärt worden sei.

„In der Familie ist wenig darüber gesprochen worden. Es wurde immer nur gesagt, dass man für den Verhafteten noch warme Kleidung und warme Strümpfe mitgegeben habe. Wer weiß, ob die Dinge jemals bei ihm angekommen sind“, sinniert die Seniorin mit dem akkurat gekämmten schlohweißen Haar.

Landkreis Greiz: Gedenken an unschuldig Getötete, die bis heute keinen Grabstein haben

Bis heute weiß niemand, wo in diesem Wald die sterblichen Überreste der jungen Männer liegen. „Es gibt kein offizielles Grab, nach der Wende kamen mal Leute, die anboten, danach zu suchen. Und wir hätten auch eine Entschädigung beantragen können. Wir haben beides nicht getan – wollten das nicht aufwühlen. Aber ich bin froh, dass die Russen meinen Bruder offiziell rehabilitiert haben. Es war ein großes Unrecht“, sagt Sieglinde Hegner, die auch künftig jedes Jahr zu dem Termin vor dem Volkstrauertag an den Gedenkstein kommen will. „So lange ich noch kann, werde ich dabei sein – auch um davon zu erzählen“, sagt sie.