Kegeln im Landkreis Greiz: Mit der Kugel in der Hand das Jahr beendet

Auma Das Jahresendkegeln ist eine neue Sportveranstaltung des SV Blau-Weiß Auma mit aktiven und nichtaktiven Frauen und Männer.

Am letzten Wochentag des alten Jahres fand auf der Kegelbahn in Auma eine neue Veranstaltungsreihe statt. Mandy Herzer hatte ein Jahresendkegeln organisiert.

Erste Veranstaltung von vielen mit Spannung beobachtet

Gekommen sind viele interessierte Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer. Sie alle waren gespannt auf das neue Veranstaltungsformat. Ihre Erwartungen wurden erfüllt. Unter denen, die sich als Teilnehmer an diesem Abend eingetragen hatten, waren auch zwei ehemalige DDR-Meister. Beide nahmen nach vielen Jahren wieder die Kugel in die Hand und zeigten, was sie auch nach den vielen Jahren noch können.

Junge, junggebliebene und erfahrene Keglerinnen und Kegler nahmen an dem Jahresendturnier beim SV Baku-Weiß Auma teil Foto: Mandy Herzer

Kaum zu glauben, aber die Veranstaltung hat eine Teilnehmerin sogar aus der Schweiz ins kleine Auma auf die Kegelbahn gelockt. Auch sie war am Ende sich sicher, dass sich ihre Anreise gelohnt habe. Nicht nur, dass sie bei den nichtaktiven Frauen gewonnen hat, der Spaß und natürlich die sportliche Bewegung waren auf alle Fälle ganz obenan.

Trotz Spaß am Sport auch Ehrgeiz entwickelt

Jeder der Teilnehmer spielte viermal 15 Wurf ins volle Bild und es wurde nach aktiven und nicht aktiven Keglerinnen und Kegler unterschieden. Dabei stand der Spaß im Vordergrund. Dabei wurde auch richtig ehrgeizig in den einzelnen Duellen um jeden Punkt gekämpft. Der DDR Meister von 1979, Sylvio Funk, ging nach vier Jahren Pause gegen den amtierenden Thüringer Meister der U14, Ben Koschinsky, auf die Bahn. Es wurde um jedes Holz gekämpft und Ben Koschinsky musste sich nur knapp geschlagen geben. Obwohl der Aumaer Kegler, Ben, an diesem Tag das höchste Ergebnis aller Wertungsklassen erzielte.

Junge Sportler wollten zeigen, was sie können

In einer gemütlichen Atmosphäre wurde an das sportliche Vergnügen noch lange gefachsimpelt. In den vielen Gesprächen wurde so mancher Ehrgeiz der Anfänger weckte, ihre Leistungen zu steigern. Dieser Ehrgeizig, der dann noch besänftigt werden musste auf der Bahn mit einer Extraportion Kegeln, wurde am nächsten Tag mit einer Extraportion Muskelkater belohnt.

Insgesamt fanden 12 Pokale einen neuen Besitzer. Es war ein rundum gelungener Tag und alle waren sich einig: das Turnier auch 2024 zu wiederholen.