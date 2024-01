Im Landkreis Greiz: Wegen Sigmund Jähn wurden alle Pläne geändert

Pöllwitz Geflügelzucht als Brauchtum: Wo seit 100 Jahren Gurren und Gackern zum guten Ton gehört und was das mit einem Kosmonauten zu tun hat.

Tobias Seiler lächelt an diesem Samstagnachmittag. „Am Vormittag war richtig viel los, die Bewertungen der Tiere erfolgten ja bereits vorab. Bürgermeister Nils Hammerschmidt, den wir als Schirmherr gewonnen haben, zu unserer Jubiläumsschau war auch da“, freute sich der Vorsitzende des Pöllwitzer Geflügelzüchtervereins zur Halbzeit des Jubiläumswochenendes.

In Pöllwitz hat der Geflügelzüchterverein am ersten Januar-Wochenende sein Jubiläum, den hundertsten Geburtstag, gefeiert. Im Rahmen der Geflügelausstellung waren natürlich auch Vereinschef Tobias Seiler (l.) und sein Vorgänger Wolfgang Fröbisch vor Ort. Fröbisches Taubenspende für die Tombola vor 25 Jahren hatte den heutigen Vereinsboss zum Hobby Taubenzucht geführt. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Über einen Tombolagewinn kam der Vereinsboss zur Geflügelzucht

Dann aber wurde Seiler schon ein wenig ernster: Derzeit habe man nur 11 Mitglieder, es fehle an Nachwuchs. Er selbst sei vor fast genau 25 Jahren zu diesem Hobby gekommen. Bei einer Geflügelausstellung mit Tombola habe er als Jugendlicher eine Taube gewonnen – genauer gesagt eine Harzburger Trommeltaube. Diese kam vom damalige Vereinsvorsitzenden Wolfgang Fröbisch. „Das ist eine bis heute eher selten gezüchtete Rasse, die es hierzulande erst seit der Wende überhaupt gab. Zu DDR-Zeiten waren wir eher bei den Dresdner Trommeltauben aktiv, die ganz ähnlich aussehen, aber eine extra Haube hinten am Kopf haben“, sagt Fröbisch, der 15 Jahre als Vereinsvorsitzender agierte. Seine Harzburger würden einfarbig geboren und keine fünf Prozent würden im Laufe der Zeit eine weiß-braune Färbung bekommen. „Ich habe 1976 mit Dresdner Trommeltauben und Fränkischen Trommeltauben angefangen. Die Stiftung von Zuchttieren für Zwecke der Tombola war damals ganz normal. Heute ist das so nicht mehr gestattet“, hat Fröbisch für sich einen Grund ausgemacht, warum das Hobby auf dem absteigenden Ast befindlich scheint. Denn viele Züchter seien über Tombolas zur Geflügelzucht gekommen.

Tobias Seiler erklärt, dass die 100-Jahres-Feier eigentlich ein wenig spät kommt: Denn eines Protokolls zufolge habe sich der Verein eigentlich schon 1922 gegründet. Jahre später, als das Protokoll verschollen war, datierte man die Gründung auf 1923. Nun wolle man aber die ehemaligen Festivitäten nicht rückwirkend korrigieren und hat den vereinsinternen Fehler beibehalten. „Unser 100-Jähriges haben wir im Sommer schon mit einem Hähnewettkrähen begangen. Zum Ende des Zuchtjahres 2023 findet die Ausstellung statt. Ich bin froh, dass so viele fleißige Hände das hier alles mit ermöglichen“, zeigt Seiler ins Rund des „Reußischen Hofes“ in Pöllwitz wo die Ausstellung für zwei Tage lockte.

Pöllwitzer Geflügelfreunde zogen für die Jubiläumsschau an einem Strang

Die Helfer, wie auch die Vereinsmitglieder seien oft älteres Kaliber, nur zwei Leute seien 38. Alle anderen lägen im Seniorenalter. Jugend und mittleres Alter seien eher selten geworden. „Tiere machen halt Arbeit und auch Dreck, das schreckt ab, aber man produziert auch eigene Lebensmittel zur Selbstversorgung.

Man muss ja nicht gleich Leistungszucht machen“, sagt Seiler, der zur Jubiläumsschau 325 Tiere von 36 Züchtern präsentieren kann. Vor fünf Jahren seien noch 64 Zuchtfreunde am Start gewesen, mit ihren

Tauben, Hühnern, Zwerghühnern, Enten und Gänsen.





Die Bewerter aus Sachsen, Bayern und Thüringen vergaben übrigens elfmal das Prädikat „vorzüglich“ und 23 Bewertungen mit dem Siegel „hervorragend“. Er hofft auch auf den Werbeeffekt der Ausstellung und neue Manpower mit Leuten, die bereit sind, das Vereinsleben aktiv mitzugestalten, gemeinsame Ausstellungen zu organisieren oder zusammen solche zu besuchen, aber auch mal einen gemütlichen Kegelabend zu absolvieren. „Aktives Vereinsleben stärkt die Dörfer“, ist sich Seiler sicher.

Jede Menge Auszeichnungen heimsten die Züchter ein. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Chronikerin des Vereins im Landkreis Greiz hat skurrile Dokumente gefunden

In einem Nebenraum schwingt Petra Haustein das Zepter. Die Chronikerin wurde erstmals zum 80-Jährigen, also im Jahr 2003 so richtig aktiv und versucht bis heute Devotionalien, Schriftstücke und ähnliche Dinge aus der Vereinshistorie zusammenzutragen. Ein Höhepunkt ist das aufgetauchte Gründungsprotokoll, das als Kopie vorliegt. Alte Kassenbücher geben Auskunft über Mitgliederzahlen:

1974 waren 28 Mitglieder dabei, nicht selten wegen der Zuteilung des Futters über den damaligen VKSK der DDR. Eine „Ökonomische Leistungskarte“ ist in der kleinen Chronik-Ausstellung zu sehen, worin Abgabemengen an den Handel verzeichnet wurden.

Ein herrliches Dokument ist ein Schreiben des Vereines, aus Anlass des Besuches des ersten DDR-Kosmonauten Sigmund Jahn in Gera. Darin wurde in überschwänglicher Freude über den Raumflug im Jahr 1978 die Verpflichtung abgegeben, zusätzlich 5.000 Eier sowie 280 Kilo Obst und Gemüse an den Handel abzugeben. Auch zwei Bullenmastverträge für den Export wurden in Aussicht gestellt – ohne Zweifel ein besonderes Zeitdokument.





Ältestes Originalstück in der Ausstellung ist übrigens ein Ehrenteller des einstigen Vereinsmitgliedes Paul Gross, der 1930 bei einer Geflügelschau einen Ehrenpreis für seine Florentiner Tauben erhielt.