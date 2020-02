Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Nachthemd zum Ball geht nur in Wildetaube

Wildetaube. In Wildetaube fand am Wochenende der mittlerweile zum Kult gewordene Nachthemdenball des Hohenleubener Carnevalvereins statt. Für Jung und Alt gab’s ein tolles Programm und anschließend eine fette Party, die bis spät in die Nacht dauerte. Ganz getreu dem Motto verkleidete sich ein Großteil der Gäste in klassischen Nachthemden oder witzigen Schlafanzügen. Mehr unter www.otz.de