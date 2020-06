Berga/Elster. Unbekannter hinterlässt an Bahnunterführung erheblichen Schaden

Im Schritttempo durch Berga/Elster

Seit dem Wochenende rollen die Züge nur noch im Schritttempo über die Bahnunterführung in Berga/Elster. Die Brücke im Einfahrbereich des Bahnhofs Berga hat nach einem Unfall großen Schaden genommen. Um einige Zentimeter wurde sie verschoben. Bürgermeister Heinz-Peter Beyer bezeichnet den Schaden als erheblich.

Laut der Polizei war ein mit einem Bagger beladener Lkw am Freitagabend auf der Bahnhofstraße unterwegs. Mit der aufgeladenen Baumaschine war er höher als die für die Durchfahrt erlaubten 3,20 Meter. Das Fahrzeug prallte gegen die Eisenbahnbrücke. Anschließend habe der Verursacher die Unfallstelle widerrechtlich verlassen. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich nach wie vor bei der Polizeiinspektion Greiz unter Telefon 03661/6210 melden. Bisher konnte das Fahrzeug noch nicht identifiziert werden, heißt es aus der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera.

Ein Triebfahrzeugführer hatte Freitagabend nach dem Unfall Fehler in der Lage der Gleise festgestellt, wie die Pressestelle der Deutschen Bahn auf Anfrage mitteilt. Das Gleis wurde vorübergehend gesperrt, wodurch es zu Einschränkungen im Zugverkehr kam. Nach örtlicher Prüfung der Brücke wurde diese am Sonnabendmorgen, gegen 2 Uhr, wieder freigegeben. Sie darf jedoch nur in Schrittgeschwindigkeit befahren werden, sagt die Deutsche Bahn.

Auf der Strecke sind die Züge des Nahverkehrs von DB Regio und der Vogtlandbahn unterwegs. „In den nächsten Tagen wird es intensivere Prüfungen geben und weitere Maßnahmen festgelegt. Zur Zeit werden Stopfarbeiten vorbereitet“, sagt DB-Pressesprecherin Erika Poschke-Frost. Zum weiteren Vorgehen könne die Deutsche Bahn aktuell noch nichts weiter sagen.

