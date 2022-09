Im Waldbad Hohenleuben wird tanzend die Saison beendet

Hohenleuben. Zur Summerfreeze-Party im Waldbad Hohenleuben am Samstag wird ausgelassen gefeiert. Am Mittwoch gibt es noch einen Kartenvorverkaufstermin.

Den Sommerausklang und damit das Ende der Badesaison feiert das Waldbad Hohenleuben mit einer großen „Summerfreeze-Party“. Am Samstag, dem 10. September, findet dieses Event zum sechsten Mal zum Abschluss der Badesaison statt.

„Es kommen Leute, die Lust zum Feiern und tanzen haben. Natürlich sprechen wir die jungen Menschen mit Techno- und House-Musik an“, sagt der Vereinsvorsitzende des Waldbadvereins Hohenleuben, Christian Fuchs. „Aber auch für Junggebliebenen haben wir in einem Zelt Partymusik aus den 80ern, 90ern und 2000er Jahren.“ Nach Herzenslust könne getanzt werden. „Letztes Jahr war das Wetter ungünstig und das Partyvolk hatte am Ende recht schlammige Füße. Das wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, weil wir den Boden mit einer Drainageschicht versehen haben. Darüber wird ein Teppich ausgebreitet. Ich hoffe, dass die Leute ihre Tanzschuhe von letzten Jahr gereinigt haben“, sagt Christian Fuchs mit einem Augenzwinkern. Auch in diesem Jahr wird das Wasser für die besondere Stimmung eingefärbt.

Beginn ist 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Sechs DJ’s legen auf zwei Dancefloors auf. Restkarten gibt es an der Abendkasse für 14 Euro. Am Mittwoch findet von 17 bis 19 Uhr im Waldbad Hohenleuben ein Kartenvorverkauf für einen Preis von zwölf Euro statt.