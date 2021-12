Daniel Lober vor seinem nagelneuen Imbisswagen, der an der „Schönen Höhe“ in Langenwolschendorf stehen wird.

Imbiss eröffnet am Aussichtsturm in Langenwolschendorf

Langenwolschendorf. Ab dem kommenden Wochenende steht ein Imbisswagen an der „Schönen Höhe“. Wir haben mit dem Betreiber aus Triptis gesprochen.

Am kommenden Wochenende wird am Aussichtsturm „Schöne Höhe“ in Langenwolschendorf ein mobiler Imbiss eröffnet. Wir sprachen mit dem Inhaber Daniel Lober aus Triptis.

1. Was hat Sie motiviert, einen mobilen Imbiss am Aussichtsturm zu eröffnen?

Ich mag es, Speisen wie Burger und Currywurst zuzubereiten. Die Soßen dazu mache ich nach eigenem Geheimrezept mit frischen Gewürzen selbst. Das ist eines meiner Hobbys. Was gibt es Schöneres, als eine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Allerdings betreibe ich meinen Imbisswagen im Nebengewerbe. Ich bin im Großhandel für Anglerzubehör tätig.

2. Zu welchen Zeiten wird Ihr Imbisswagen am Aussichtsturm stehen?

Dort wird er ab kommendem Wochenende jeden Samstag ab 13 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr stehen. In Triptis am Bahnhof werde ich von Mittwoch bis Freitag zu finden sein. Wie lange ich jeweils meinen Wagen geöffnet lasse, werde ich sehen. Je nach Andrang.

3. Was werden Sie im Angebot haben? Gibt es auch etwas für Vegetarier?

Bezüglich eines Angebotes für Vegetarier bin ich noch in der Planung. Aber das soll kommen. Bis dahin halte ich diese Menschen mit Pommes bei Laune. Es wird täglich frischen Kuchen und Kaffee geben. Und natürlich selbst kreierte Burger und Currywurst. Wahrscheinlich auch Bockwurst. Dafür suche ich derzeit noch einen guten Lieferanten. Weil es draußen gerade kalt ist, habe ich natürlich Punsch im Angebot, aber nur alkoholfreien. Mein Reisegewerbe erlaubt keinen Alkoholausschank. Limonaden und Wasser habe ich auch da.

