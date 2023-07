Imker zeigen in Auma ihr Hobby

Auma. Informationstag über das Imkern findet am Lehrbienenstand des Imkervereins Auma statt.

„Vom Bienenfreund zum Imker – so geht’s“ – unter diesem Motto findet am Samstag, dem 8. Juli von 13 bis 17 Uhr ein Informationstag am Lehrbienenstand des Imkervereins Auma an der Gartenanlage „Am Finkenberg“ statt. Neben der Besichtigung des Bienenhauses gibt es Informationen über die Bienenhaltung und zur Anfängerausbildung in Thüringen. Es ist viel Interessantes rund um die Biene zu erfahren. Neben Kaffee und Kuchen gibt es natürlich auch eine Honigverkostung vor Ort, verrät der Vorsitzende des Imkervereines Auma 1894, Karl-Heinz Müller.