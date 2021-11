In Berga wird der Hang gesichert

In Berga stehen Bauarbeiten an.

Berga. Teilweise muss dafür die Bundesstraße 175 voll gesperrt werden.

Vom 8. bis voraussichtlich 28. November sowie vom 13. bis voraussichtlich 17. Dezember führt die Firma Streicher Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr an der Bundesstraße 175 in Berga eine Hangsicherung mit anschließender Fahrbahnwiederherstellung durch. Darüber informiert das Landratsamt in einer Mitteilung.

Diese Arbeiten könnten größtenteils nur unter Vollsperrung der Straße ausgeführt werden.

Ampelregelung geplant

Betroffen davon ist die Schloßstraße zwischen den Einmündungen Kalkgraben 1 bis 6 und Kalkgraben 3 bis 3 b.

In der Zeit vom 29. November bis voraussichtlich zum 12. Dezember werde der Fahrzeugverkehr halbseitig mit einer Ampelregelung an der entsprechenden Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Eine Umleitung wird für die Zeit der Vollsperrung ausgeschildert, heißt es in der Mitteilung der Kreisbehörde weiter.