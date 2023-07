In Daßlitz drei Tage lang ausgelassen gefeiert

Daßlitz. Zum Kinder- und Sommerfest war in Daßlitz auch wieder Muskelkraft gefragt.

Drei Tage lang wurde das Kinder- und Sommerfest Daßlitz gefeiert. Am Freitag fand zum Auftakt ein Skatturnier statt mit 34 Teilnehmern. Den ersten Platz belegte Frank Randow aus Weida mit 2844 Punkten, Platz zwei mit 2840 Punkten Tibor Mazula aus Mehla, und Platz drei mit 2587 Joachim Walter aus Teichwolframsdorf. Am Samstag war ab 15 Uhr Festbetrieb. Wie jedes Jahr kam der Sandmann für die Kleinen. Ab 20 Uhr spielte die Band Quer Beat live im Festzelt. Am Sonntag fand das Feuerwehrautoziehen statt. Hier war die Mannschaft „Rotation Schuppen“ am erfolgreichsten, sie zogen das Auto über 53 Meter.