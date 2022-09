In Greiz feiern Evangelische und Katholische Christen gemeinsam ein großes Straßenfest

Greiz. Hunderte Besucher, nicht nur aus den Kirchgemeinden, sind gekommen.

„Das gibt es nur in Greiz“: Diese Aussage hätten die Organisatoren des ökumenischen Straßenfestes nicht nur mehrfach von einem Greizer gehört, der „sicher alle bisherigen 28 ökumenischen Straßenfeste miterlebt“ habe, freuen sie sich nun.

Sie stimme zwar nicht ganz, „denn anderenorts wird auch Ökumene unter den christlichen Gemeinden praktiziert“. Aber ein Straßenfest wie in Greiz fände man so schnell nicht wieder. Die meisten der christlichen Gemeinden aus Greiz haben auch in diesem Jahr den Festtag zusammen gestaltet. Beim Open-Air-Gottesdienst im Schlosspark sowie dem anschließenden Fest auf dem Greizer Kirchplatz unter dem Motto: „Ein Platz für alle“ habe man die gemeinsamen Werte christlicher Botschaft vielfach erlebt können, so die Organisatoren weiter. Der interaktive ökumenische Gottesdienst wurde von mehreren Vertretern der Gemeinden, dem Kantatenchor und einer Bläsergruppe gemeinsam gestaltet. Das Fest habe noch einmal mehr Greizer angezogen. Neben der kulinarischen Versorgung gab es auch hier viel Initiativen zum Mitmachen: „Es wurden rund 80 Insektenhotels unter professioneller Anleitung gebastelt, verschiedene Musikensembles spielten auf, oder eine Samba-Percussion lud zum Mittrommeln ein. Der Andrang mit Spielen in der Bubble-Ball-Arena, weiteren Bastelständen oder beim Abseilen vom Kirchturm riss nicht ab.“

Bis in den Nachmittag, der mit einer kurzen Andacht geendet habe, seien Hunderte Besucher auf den Kirchplatz gekommen. Den Erlös aus der Gottesdienstkollekte – rund 860 Euro – konnten Pfarrer Tobias Steinke und Elke Heckmann, Leiterin der Apostolischen Gemeinschaft, an den Greizer Verein „Viel Farbe im Grau“ überreichen. Auch aufgrund der „unerwartet sehr guten Resonanz in den verschiedenen Kirchgemeinden, aber auch unter der Greizer Bevölkerung“ plane man eine Wiederholung – erneut am ersten Sonntag im September.