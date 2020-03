In Greiz heißt es: An die Töpfe, fertig, los

Das kochende Wasser blubberte, die Kochlöffel klapperten, die Schürzen waren festgezurrt und ein klein wenig Nervosität stand allen Teilnehmern ins Gesicht geschrieben, als sie kurz noch einmal letzte Absprachen trafen, bevor das besondere Kochduell in der Schulküche der Lessingregelschule in Greiz gestartet wurde.

Dieses Duell hat schon ein lange Tradition an der Schule, auch wenn die letzte Auflage bereits etwas in der Vergangenheit liegt. Doch im zehnten Schuljahr seit dem Umzug in die heutigen Räumlichkeiten in der Neustadt erfuhr es eine Wiederbelebung.

Kleine Greizer Tradition

Der Kochwettbewerb an der Lessingschule ist aus dem Wettkampf um den Erdgaskochpokal hervorgegangen, an dem die Schule in den 2000-er Jahren regelmäßig teilnahm. Schon damals war die Energieversorgung Greiz als kommunaler Partner mit dabei, unterstützte die Schule bei der Ausrichtung.

Das hat sich heute nicht geändert, auch wenn der Wettbewerb ein anderer geworden ist. Aus dem Erdgaspokal ist nun quasi eine kleine Schulmeisterschaft geworden, bei dem vor allem die Spaß am Kochen und am Umgang mit den Lebensmitteln im Vordergrund stehen sollen. Fünf Mal fand er bereits statt, das letzte Mal ist allerdings schon einige Jahre her: 2011 wurden zuletzt die Kochlöffel geschwungen.

Die Jury (von links): Stadtmühlen-Inhaber Manuel Schierz, PM-Lounge-Inhaberin Manja Weiß und der ehemalige Schulleiter Dieter Linke Foto: Tobias Schubert

An der Zusammenarbeit mit der Energieversorgung, mit der inzwischen auch Kooperationsvertrag unterschrieben wurde, hat sich aber nichts geändert. Deswegen stand am Dienstagnachmittag auch ein Team um Geschäftsführer Ronny Stieber mit an den Töpfen. Und erstmalig hatte sich auch ein Elternteam gefunden.

Die Regeln waren simpel, wie die Lehrerin und Organisatoren des Wettbewerbs, Ina Neubert, erklärte. 120 Minuten standen für ein Drei-Gänge-Menü zur Verfügung, der Wareneinsatz sollte maximal 15 Euro betragen. Den Rest konnten die Köche selbst bestimmen, von der Menüzusammenstellung bis zur Dekoration der Tische.

Eine dreiköpfige Jury – der ehemalige Schulleiter Dieter Linke, Stadtmühlen-Inhaber Manuel Schierz

Praktikant Kevin Jentsch kochte im Lehrerteam mit Foto: Tobias Schubert

und PM-Lounge-Inhaberin Manja Weiß – bewertete dann die zubereiteten Speisen, wobei es aber nicht nur um den Geschmack ging. Bewertet wurde beispielsweise auch, wie viel Müll während des Kochens anfiel – schließlich kämpft die Lessingschule gerade um den Titel Umweltschule.

Die Ergebnisse des Kochwettbewerbs sollen bald mitgeteilt werden.

Die Teams

Lehrer: Schulleiter Sebastian Neubert, Anke Goersch, Carolin Lange, Praktikant Kevin Jentsch

Energieversorgung Greiz: Ronny Stieber, Antje Reißmann, Cosima Fischer, Katrin Zimmer

Schüler: Vanessa Baron, Judith Amler, Felix Günther, Lisa Schmid

Eltern: Stephanie Kratochwill, Sandra Rose, Yvonne Hofmann, Mario Burkhardt