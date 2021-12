In Greiz holen Familien Weihnachtsbäume aus eisiger Plantage

Greiz. Hunderte Besucher nutzen die Möglichkeit, sich ihren Christbaum in Waldhaus selbst zu schlagen.

Der Andrang im Greizer Ortsteil Waldhaus war am Samstagmorgen groß: Traditionell lud das Thüringer Forstamt die Bürger ein, sich ihren Christbaum auf der Plantage selbst auszusuchen, selbst abzusägen (oder absägen zu lassen).

Jens Frotscher, Revierförster in Waldhaus, hatte dazu aus der Zentrale in Weida personelle Unterstützung - in Person von Dirk Fuchs, der als Pressechef im Forstamt agiert und hier vor Ort mit Hand anlegte, um einerseits die Hygieneregeln zu überwachen und zum anderen bei großem Andrang auch einmal mit zu kassieren.

„Bei uns gilt heute die 2G-Regel, was die große Masse der heute hier erschienen Kunden auch nicht negativ aufgenommen haben. Unter freiem Himmel erscheint die Regelung natürlich irgendwie sinnfrei. Aber die meisten haben keine Probleme, ihre Impfnachweise vorzuzeigen“, sagte Fuchs.

Man selbst habe von der Regelung erst zwei Tage vor dem traditionellen Weihnachtsbaumverkauf aus dem Gesundheitsamt des Landkreises erfahren, das den Verkauf der Christbäume als „Veranstaltung“ deklarierte, was genannte Regelung und eine Kontaktnachverfolgung notwendig machte.

Auf der weitläufigen Plantage suchten sich zahlreiche Familien, aber auch einzelne Herren, ihre Bäume für das Wohnzimmer aus. „Wir bieten vor allem Nordmanntannen, Kiefern und Rotfichten an, vereinzelt haben wir auch Blaufichten dabei“, sagt Revierförster Frotscher, der derweil einen Interessenten auf den Forsthaus-Hof schickt, wo größere Bäume ab 2,50 Meter bereits eingeschlagen zur Abholung bereit standen. Am meisten gefragt sei die Nordmanntanne, so der Förster und lacht: „Was nicht verkauft wird, wächst eben weiter für das nächste Jahr.“

Die Plantage umfasst etwa 5.000 Quadratmeter Fläche, die ab 2014 bepflanzt wurde. „In der Regel müssen Weihnachtsbäume mindestens sieben Jahre wachsen, bevor sie geerntet werden können“, so Frotscher, der sich sehr freute, dass von frühmorgens an eine gut verteilte Resonanz zu verzeichnen war.