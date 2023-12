Top-Pianist Daniel Heide ist am Freitag zu Gast in Greiz. Er spielt einen Schubert-Abend.

Konzert In Greiz: Konzert mit Daniel Heide am Freitag

Greiz Der renommierte Pianist Daniel Heide ist im Unteren Schloss Greiz zu Gast. Dort spielt er einen Schubert-Abend.

Der bekannte Pianist Daniel Heide ist erneut zu Gast in Greiz. Er spielt im Festsaal des Unteren Schlosses Greiz Werke von Franz Schubert. Der Klavierabend beginnt am Freitag, 8. Dezember, um 19 Uhr. Zu Gehör kommen von Franz Schubert „Vier Impromptus“, „Drei Klavierstücke“ und die „Ungarische Melodie“ sowie ein „Allegretto“. Tickets gibt es an der Abendkasse.