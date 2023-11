Auf der Suche In Greiz: Wellensittich zugeflogen – Besitzer gesucht

Greiz Gefiederter Besuch im Polizei- und Gerichtsgebäude in Greiz sorgt für Fragezeichen bei den Findern. Wer kennt diesen Wellensittich?

Dirk Lein staunte nicht schlecht, als ihm am Montag der vergangenen Woche, am 20. November also, ein kleiner gefiederter Geselle im Gerichts- und Polizeigebäude Greiz zuflog.

Der gelb-grüne Wellensittich ist derzeit in seiner Obhut und wird bestens umsorgt. Dennoch kann sich Dirk Lein natürlich vorstellen, dass der Besitzer des Vögelchens ziemlich traurig auf seinen leeren Vogelbauer schaut und sich fragt, wo sein gefiederter Liebling bloß abgeblieben ist.

„Gern kann mich der Besitzer kontaktieren – unter der Nummer 01 75 / 9 66 90 44“, sagt der Tierfreund, der hofft, den Wellensittich schon bald seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben zu können.