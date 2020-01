In Greizer Fitnessstudios fließt der Schweiß

Im neuen Jahr mehr Sport treiben – dieser Vorsatz ist alles andere als revolutionär. Dennoch treffen ihn Jahr für Jahr viele Menschen. Dies gilt auch für den Landkreis Greiz, wie ein Blick in die regionalen Fitnessstudios offenbart.

„Nach den Feiertagen abnehmen, bei der Fitness wieder Höchstleistungen erlangen. Das sind die Ziele, mit denen die Leute zu uns kommen“, sagt Silvia Kolibal, die Geschäftsführerin des Gesundheitszentrums Friends in Greiz. Neben einem Fitnessbereich wird in dem Studio am Puschkinplatz auch Reha-Sport angeboten.

Für langfristige Motivation hilft nur Spaß

„Es herrscht jetzt im Januar mehr Betrieb als zuvor, auch die Kurse sind gut besucht“, so Kolibal. Neben neuen Fitnessbegeisterten treffe man nun auch wieder Mitglieder, die das Training zuvor haben schleifen lassen. Vier bis fünf Monate halte der Enthusiasmus bei den meisten an, dann falle es wieder schwerer, regelmäßig Sport zu treiben, so Kolibals Beobachtung.

Um eine langfristige Motivation zu sichern, gelte es herauszufinden, welche Art von Training am meisten Spaß mache, sagt Kolibal. „Manche sind lieber Einzelkämpfer, andere mögen es, in der Gruppe oder unter Anleitung zu trainieren“, so die 56-Jährige.

Eine derjenigen, die gern in der Gruppe trainieren, ist Margitta Mörchel. Zusammen mit Freundinnen absolviert sie am Mittwochvormittag ein Zirkeltraining. „Etwas für den eigenen Körper tun und dabei in Gesellschaft sein. Das macht doch Spaß“, so Mörchel. Sie zähle zu den Stammgästen im Studio, ein Neujahrsvorsatz, mehr Sport zu treiben, sei deshalb nicht notwendig gewesen.

Studios wollen von den guten Vorsätzen profitieren

Im Fitnessstudio Injoy in Weida gebe es hingegen einen regelrechten Run auf die Geräte, sagt Bianca Schnacke, Bereichsleiterin im Service. „Abnehmen, etwas gegen Rückenschmerzen tun, mit Yoga Stress abbauen. Das sind die Vorsätze, mit denen viele kommen“, sagt Schnacke.

Der Markt wachse, über zehn Prozent der Deutschen seien inzwischen in einem Fitnessstudio angemeldet, so Schnacke. Einen großen Anteil am Wachstum hätten Discounter, die das Training zu niedrigen Preisen anbieten. Im Landkreis Greiz seien sie derzeit noch nicht zu finden.

Dennoch müssten die in der Region etablierten Studios etwas tun, um neue Kunden zu werben. „Und wenn nicht zu Beginn des Jahres, wann dann?“, so Schnacke. Bis März halte die Hochphase an, dann würden viele wieder die Gartenarbeit dem Training als sportlichen Ausgleich vorziehen.

Auch das Gesundheitszentrum Friends versucht, von der Sportbegeisterung der Menschen zu Jahresbeginn zu profitieren. Zwei Monate Gratistraining bei einer Neuanmeldung versprechen Silvia Kolibal und ihr Team. Zudem soll ein neueingerichteter Langhantelbereich dafür sorgen, dass sich mehr Männer für das Studio interessieren. Denn derzeit seien die Frauen in der Überzahl, so Kolibal.

Gartenarbeit ersetzt Training

Vergleichsweise ruhig gehe es wiederum im „JU2 Fitnesstreff“ in Zeulenroda-Triebes zu, sagt Mitarbeiterin Annett Zimmermann. „Es ist noch kein Ansturm bemerkbar. Das wird sich erst in den kommenden ein bis zwei Wochen entwickeln“, sagt Zimmermann.

Dass sich nun mehr Menschen in ihrem Fitnessstudio anmelden als über den Rest des Jahres, könne sie aus langjähriger Erfahrung nicht bestätigen. Und wie in anderen Fitnessstudios gelte auch in Zeulenroda-Triebes: Wenn im Frühjahr die Gartensaison beginnt, tauschen viele die Hantel gegen den Spaten.