Greiz-Dölau. Die Hochwasserschutzmauer schlängelt sich an der Elster in Greiz-Dölau entlang. Doch noch sind die 345 Meter nicht vollendet. Die Brücke wartet.

In Greizer Gewerbegebiet ist das Schlimmste geschafft

Etwa die Hälfte sei schon fertig, sind die Mitarbeiter der Strabag an der Baustelle in Greiz-Dölau sicher. 345 Meter lang und 1,70 Meter hoch wird die Hochwasserschutzmauer in der Goldenen Aue werden. Das 90 Zentimeter dicke Bauwerk schlängelt sich entlang des Ufers der Weißen Elster und soll den Fluss hindern, über die Ufer zu treten und einen Schaden wie im Jahre 2013 anzurichten.

Detail der Stahlbewährung für die Hochwasserschutzmauer. Foto: Petra Lowe Drei Meter tief wurden vorher die Spundwandbohlen in die Erde getrieben, um das Ufer zu stabilisieren. „Ein Meter guckt raus“, sagt Ulrich Kein, Projektleiter der Thüringer Landgesellschaft. Rechts und links komme eine Stahlbewehrung dran, dann wird eingeschalt und schließlich der Beton gegossen. Fertig werden soll die Mauer Ende März. Aber das ist nur das, was man sieht oder besser, zum großen Teil jetzt schon sehen kann. Eine Hochwasserschutzmauer wird errichtet im Gewerbegebiet Dölau. Foto: Petra Lowe Zur Baumaßnahme im Gewerbegebiet gehöre ebenso, dass die Abwasserleitungen durch den Deich geführt werden. Bis sechs Meter tief müsse der Schachtbau getrieben werden, um die Kanalleitungen zu sichern, sagt Kein. Der nächste Schritt wird zu den Deichen führen. Sie werden verdichtet und begrünt. Auf den Deichen wird eine Straße mit Bitumen entstehen, so breit, dass die Zufahrt gesichert ist. Das sei für den Zweckverband notwendig, sagt Kein. Falls etwas passiert, was nach dem Hochwasserschutz aber keiner mehr glauben will, muss der Zugang möglich sein. „Das wird so gemacht, dass es für die Ewigkeit hält“, sagt Kein. Aber das sollte es auch bei 4,5 Millionen Euro Kosten. Bauende in Greiz-Dölau für September 2020 geplant Das Schlimmste sei geschafft. Im September soll alles zu Ende sein. Doch bis dahin müsse man sich noch den Restarbeiten in der Aue und der neuen Brücke zuwenden. Gegenüber vom Chemiewerk wurde der Fluss verbreitert, das Ufer abgeflacht und dafür die Uferböschung erhöht. Steine sind zu sehen, die gut ins Bild passen – wohl eher eine ökologische Verbindung zum Flussufer. Die neue Brücke über der Elster im Gewerbegebiet Dölau ist zwar eingeschoben, doch die Bauarbeiten werden erst im Frühjahr wieder aufgenommen. Foto: Petra Lowe An der Unterseite der neuen, 2,5 Millionen Euro teuren Brücke ragen Rohre hervor – es ist die Vorbereitung für die Medien-Leitungen. Energie- oder auch Telekommunikationskabel werden dort durchgefädelt. Erst wenn die Medien alle umverlegt worden seien, könne die neue Straße von der Gat Greizer Automatisierungstechnik bis zur Brücke und entlang der Weißen Elster zum Werksgelände des Chemiewerkes Nouryon Functional Chemicals (ehemals Akzo Nobel) gebaut werden, so Kein. Die Straße aber müsse auf das Brückenniveau angehoben werden. Die neue Brücke (links) über der Elster liegt im Winterschlaf. Der Verkehr wird derzeit über die alte Brücke (rechts) umgeleitet. Foto: Petra Lowe Und erst wenn diese in Betrieb gehe, könne auch die alte Brücke, die jetzt als Umgehung dient, abgebaut werden. Wenn das Wetter wieder besser wird, so Anfang März, sollen die Arbeiten starten. Etwa Mitte des Jahres ist dann die alte Brücke dran. „Das geht schnell, innerhalb von vier Wochen ist der Abriss erledigt“, sagt der Projektleiter. Der nächste Abschnitt der Hochwasserschutzmaßnahmen wird in Rothenthal in Angriff genommen. Das Vorhaben ist laut Kein genehmigt und wird ausgeschrieben. Die Planung zum Flutkanal laufe noch.