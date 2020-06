In Neumühle wird gebaut

Neumühle. Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) baut derzeit in Neumühle – zwischen dem Abzweig nach Tschirma und der Brücke über die Elster am Neumühler Wehr – die Trinkwasserleitung neu, weswegen die Straße in diesem Bereich voll gesperrt ist. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende September dauern.