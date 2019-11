Greiz-Obergrochlitz. Fleißige Helfer haben in Obergrochlitz und in Caselwitz Laub beseitigt und Pflanzen einen Herbstschnitt verpasst.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Obergrochlitz für Ordnung gesorgt

Zum ersten Mal hatte der Obergrochlitzer Ortsteilrat zum Herbstputz in dem Greizer Stadtteil aufgerufen. Vor allem war es jede Menge Laub, das in die bereitgestellten Container wanderte. Ein Teil der fleißigen Helfer sorgte vor allem rund um das Denkmal für die Kriegsgefallenen für Ordnung. Die Rosen in den Rabatten an den Bushaltestellen erhielten den Herbstschnitt und vor der Turnhalle sorgten Mitglieder des Obergrochlitzer Karnevalsvereins für Sauberkeit. Auch rund ums Gelände des Feuerwehrgerätehauses wurde von den Feuerwehrleuten ein Einsatz gestartet. In der Straße auf der Windhöhe wurde von den jeweiligen Anwohnern das Laub vor ihren Grundstücken entsorgt.

In Caselwitz wird schon immer im Frühjahr und Herbst von den Dorfbewohnern für Ordnung und Sauberkeit gesorgt. Richtig viel Spaß zu helfen machte es dabei den Kindern Ferdinand Gruszin sowie Justus und Oskar Ehlert.

Als kleines Dankeschön gab es in beiden Orten ein Rosteressen. „Dafür, dass es der erste organisierte Herbstputz war, sind wir mit der Beteiligung der Bürger recht zufrieden“, erklärte Ortsteilbürgermeister Holger Steiniger (Linke).