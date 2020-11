Im Herbst gibt’s bekanntlich allerorts in Gärten, öffentlichen Plätzen und Straßen vor allem mit der Beräumung von Laub viel zu tun. Deshalb hatten sich die Mitglieder des Obergrochlitzer Ortsteilrates dafür ausgesprochen, die Einwohner zu einem Herbstputz aufzurufen. Schließlich war es bei diesen Arbeiten möglich, die Corona-Abstandsregelungen einzuhalten.

Nachdem nun schon die Caselwitzer Anwohner für Ordnung in ihrem Dorf gesorgt hatten, machten sich nun auch zahlreiche Obergrochlitzer ans Werk. Schwerpunkt war das Gelände am Dorfplatz. Dabei wurde rund um das Denkmal für Sauberkeit gesorgt, und auf den angrenzenden Wiesen galt es, eine große Menge Laub zu beseitigen. Geht es nach den Ideen des Ortsteilrates, so soll künftig auf der größten Fläche eine Streuobstwiese entstehen. Eine anstrengende Arbeit und teils auch stachlige Angelegenheit bereitete das Unkrautjäten in der großen Rosenrabatte am Containerstandplatz des Ortsteiles.

Vor der Turnhalle des Greizer Ortsteiles schafften sich vor allem die Jugendlichen des Obergrochlitzer Karnevalsvereins, die jede Menge Laub und dürres Geäst zum bereitstehenden Container brachten. Auch die Faustballer ließen es sich nicht nehmen, vor und auf ihrem Sportplatz für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen.

Einen Einsatz starteten wie jedes Jahr die Mitglieder des Obergrochlitzer Feuerwehrvereins rund um das Gerätehaus. Als die Sirene heulte, mussten allerdings die Einsatzkräfte der aktiven Wehr ihren Dorfputz unterbrechen, um an der Brandbekämpfung in der Schloßbergstraße teilzunehmen. Leider konnte der Verein das beliebte Herbstfest mit den lustigen sportlichen Einlagen nicht durchführen.

Auch das vom Verein alljährlich organisierte Weihnachtsambiente am 1. Advent muss ausfallen. Ortsteilbürgermeister Holger Steiniger bedankte sich abschließend bei allen fleißigen Helfern des Herbstputzes, die sich am Mittag beim Fleischermeister Jens Welz eine Rostbratwurst abholen konnten. Die Teilnehmer haben sich auch über die pünktliche Bereitstellung der Container durch die Untergrochlitzer Firma Steudel gefreut.