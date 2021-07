Ines Zipfel bleibt Gewerkschaftschefin im Kreisverband Greiz

Greiz. Vorstand hat sich erneut für die Weidaerin entschieden.

Am Samstag, 3. Juli, wurde Ines Zipfel von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi als Vorsitzende des Kreisverbandes Greiz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) von ihrem Vorstand einstimmig wiedergewählt. Darüber informieren die Gewerkschafter in einer Pressemitteilung.

Vertreter aus fünf Gewerkschaften sind organisiert

Im Greizer Kreisverband sind Vertreter aus fünf Mitgliedsgewerkschaften organisiert: der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt (IG Bau),der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG).

Den DGB Kreisverband würden aktuell zahlreiche viele Themen, wie zum Beispiel eine Arbeitszeitverkürzung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und eine gute Rente, die zum Leben reicht, heißt es von den Gewerkschaftern.

Diese Themenschwerpunkte sollen in den geplanten Aktionen und Veranstaltungen angesprochen und diskutiert werden, so zum Aktionstag „Starke Rente“ am 21. September, dem Internationalen Frauentag sowie am 1. Mai, sagt Ines Zipfel, die neue alte Chefin des hiesigen DGB-Kreisverbandes, in ihrer Antrittsrede.