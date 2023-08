Infoveranstaltung in Greiz zur Radikalisierung der AfD

Greiz. Eingeladen wird am Montag, 21. August, ins 10arium in der Greizer Naumannstraße.

Am Montag, dem 21. August, findet ab 18 Uhr eine Infoveranstaltung zur fortschreitenden Radikalisierung der AfD im 10arium in der Greizer Naumannstraße statt, wie die Organisatoren schreiben.

In Zusammenarbeit mit dem Aktionsbündnis „Gera gegen Rechts“ wolle das bundesweite Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ in der kommende Woche mehrere Veranstaltungen der Kampagne „Björn Höcke ist ein Nazi“ in Ostthüringen mit lokalen Partnern durchführen. In Greiz werde die Veranstaltung unterstützt vom Antifaschistischen Bündnis für ein weltoffenes Vogtland, der Siebenhitze und dem 10arium.

Detailliert wolle man auf Höckes Ideologie, seine politischen Methoden und seine Strategie eingehen und Argumente liefern, dass Höcke die Faschisierung der AfD maßgeblich vorangetrieben habe.

„Wir wollen erreichen, dass die Brandmauer nach rechts hält oder neu eingezogen wird. Denn Björn Höcke zeigt sich immer mehr als Nationalsozialist im engen Sinne und ist der entscheidende Motor der Radikalisierung der AfD“, heißt es in der Mitteilung. Man wolle auch aufzeigen, welche Konsequenzen sein rechtes Netzwerk jetzt schon habe inklusive Mittelkürzungen für alternative und soziale Projekte, Adaptionen rechter Ideen durch bürgerliche Politiker oder Einschüchterung von und Gewalt gegen Andersdenkende, Queere und Migranten.

Auch eine Diskussion mit der Möglichkeit für Fragen ist am Montag geplant.