Infoveranstaltung: Wie Unternehmen sich vor Cyberkriminalität schützen können

Zeulenroda-Triebes. Handwerkskammer für Ostthüringen lädt zur Info-Veranstaltung in die Bildungsstätte Zeulenroda ein.

Die Handwerkskammer für Ostthüringen lädt in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) am Mittwoch, 25. Oktober, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „IT-Sicherheit im Unternehmen, Digitale Betrugsmaschen und wie Sie Ihre Firma schützen“ in die Bildungsstätte der Handwerkskammer in Zeulenroda ein.

Der technische Fortschritt in der digitalen Welt schreite mit zunehmender Geschwindigkeit voran. Dies bringt nicht nur Vorteile, sondern birgt auch Risiken von Cyberkriminalität in sich. Die durch Cyberangriffe entstehenden Schäden, können zu massiven wirtschaftlichen Verlusten führen.

Hierzu will Martin Kähl von der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime der Polizeien der Länder und des Bundes für die Wirtschaft aktuelle Themen im Cybercrime und das Vorgehen der Polizei bei Eintritt eines IT-Sicherheitsvorfalls vorstellen. Zudem werden Handlungsempfehlungen zur Vorbeugung auf einen Angriff und für den Fall des Schadenseintritts dargestellt. Es besteht die Möglichkeit für persönliche Gespräche mit dem Referenten und Experten. red

Anmeldung unter Telefon 036628/733 44 oder per E-Mail: koeber@hwk-gera.de möglich.