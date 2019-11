Ingenieurbau Zeulenroda will zukünftig auch in Thüringen tätig sein

Eine neue Homepage dürfte für die Firmengruppe Ingenieurbau Zeulenroda (IBZ) nichts Besonderes sein. Schließlich ist die Firma fast 20 Jahre maßgeblich daran beteiligt, dass das schnelle Internet über das Glasfasernetz bis in den letzten Standort verlegt werden könnte, wenn die Politik in allen Bereichen mitspielen würde. Nichtsdestotrotz haben sie ihre Homepage nun auf ein neues Level gehoben, haben ihren Außenauftritt umgekrempelt. Stefanie Seeliger, Assistentin der Geschäftsführung, war daran maßgeblich beteiligt. „Wir wollten dem eigenen Anspruch der Firma und deren Mitarbeiter, mit dem Internetauftritt gerecht werden“, so die Mitarbeiterin.

Website auf einem höheren Level

Das Konzept ist ganz simpel. „Wir zeigen, dass alle drei Firmengruppen zusammenarbeiten“, sagt der Geschäftsführer. Von der Planung, über die Bauausführung bis hin zur Spezialtechnik, liegt in einer Hand. Die Firma selbst in Zeulenroda ist mit 1,5 Gigabit im Netz unterwegs. Das funktioniert über Glasfaser-Leitungen. Den Anschluss sowie die Verteiler-Station für die eigene und weiteren acht Firmen auf dem Gewerbegebiet von Zeulenroda-Triebes haben sie selbst verlegt und nach Fertigstellung an den Netzbetreiber übergeben. „Unser Standort in Berlin arbeitet über den Server von Zeulenroda“, erklärt Neubauer.

Nach fast 20 Jahren, im nächsten Jahr begeht die Firma IBZ Neubauer das Jubiläum, hat sich das Unternehmen etabliert, sind sie kontinuierlich am Markt präsent. Trotzdem, so Neubauer, war das Geschäftsjahr 2019 kein einfaches. Selbst wenn Projekte geplant waren, Angebote an Städte und Kommunen gemacht wurden, so blieben die Aufträge oft aus. Der Grund dafür waren fehlende Fördermittel aus dem Land Thüringen, zu komplizierte Fördermittelanträge, an denen die ehrenamtlichen Bürgermeister schlichtweg nicht nur überfordert, sondern sie auch kaum bewältigen konnten. Und so gab es für die Zeulenrodaer, die auch jetzt nicht in Thüringen tätig sind, zwar viele Aufträge in Deutschland, aber eben nicht im Freistaat.

Dank des Standortes in Berlin sind sie nichtsdestotrotz deutschlandweit tätig von Kap Arkona auf der Insel Rügen bis nach Südtirol, von Bonn bis nach Bautzen, in Mecklenburg Vorpommern und vor allem in Baden Württemberg. Auch wenn es keine Bautätigkeit in Thüringen und auch im Landkreis Greiz gibt, so sind die Mitarbeiter des Ingenieurbaus als Berater im Landkreis Greiz tätig und im grenznahen Netzschkau in Sachsen wird ganz in der Nähe der Göltzschtalbrücke gearbeitet. „Wir würden gerne in der Region mehr arbeiten“, sagt der Geschäftsführer.

Neue Mitarbeiter fit gemacht

Wir haben das Jahr effektiv genutzt“, sagt Stefanie Seeliger. So wurden die Mitarbeiter qualifiziert, es wurden neue eingestellt und fit gemacht für das kommende Geschäftsjahr. Schließlich will sich die CDU dafür einsetzen, dass Thüringen eine von bundesweit fünf Modellregionen für die nächste, schnelle Internet-Generation wird, für eine gute digitale Infrastruktur und somit hofft auch Holger Neubauer auf eine Chance im kommenden Jahr wieder in Thüringen ans Werk gehen zu können.