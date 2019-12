Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Innige Choräle und strahlende Chöre in der Stadtkirche Greiz

Zwei Stunden spannend und bewegend werden zu lassen mit einer Musik, die fast 300 Jahre alt ist - das gelang am Sonntag in der Greizer Stadtkirche St. Marien. Es war keine Selbstverständlichkeit, auch wenn es sich um Johann Sebastian Bachs bekanntes Weihnachtsoratorium handelte, aus dem Teil I und die Teile IV bis VI erklangen. Jesu Geburt, die Namensgebung, der Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland und andere zentrale Momente der biblischen Überlieferung werden darin für heutige Begriffe ungewöhnlich breit und mittels einer alle Register ziehenden Kompositionskunst geschildert. Am Sonntag waren in Greiz Interpreten versammelt, die der Aufgabe gewachsen und auch sichtlich mit Freude bei der Sache waren.

Der Greizer Kantor: ein Garant für die Klarheit des Ausdrucks

Vornan ist Kantor Ralf Stiller zu nennen, dem auch nicht für eine Sekunde der Puls der Aufführung aus den Händen glitt. Dabei war der erfahrene Kirchenmusiker bald ruhender Pol, bald glutvoller Garant für Tempo, Emotion, Klarheit des Ausdrucks. Das alles geschah über eine vergleichsweise sparsame, von tiefer Musikalität erfüllte Zeichengebung. Der gut 60-köpfige Kantatenchor Greiz, verstärkt durch Mitglieder des Kinderchors St. Marien Greiz, fand unter dieser Leitung zu einer bewundernswerten Leistung. Das Ensemble gestaltete innige, ganz in sich ruhende Choräle, entfachte bei den Chören eine imposante Dynamik, meisterte die Tücken der Bachschen Fugentechnik und – vielleicht das Wichtigste und Erstaunlichste – wusste sich in allen Belangen von Teil zu Teil noch zu steigern.

Stehender Applaus von 700 Gästen

Ein Lob verdiente sich auch die Vogtland Philharmonie, die der gewohnt prächtig mitziehende Partner war. In diesem Falle zeichnete sich – bedingt durch die in den Teilen IV bis VI enthaltenen umfangreichen Aufgaben – vor allem die Oboengruppe aus. Da wurde konstant edel im Ton und gesanglich musiziert. Neben weiteren hörenswerten Soli, so von Konzertmeister Stephan Freund, war dem Orchester ein rundes, der Strahlkraft der Barockmusik verpflichtetes Klanggepräge zu danken.

Das stark geforderte junge Solistenquartett mit Annika Rioux (Sopran), Marlen Bieber (Alt), Christopher-Bala Fischer (Tenor) und dem gebürtigen Greizer Felix Rohleder (Bass) bot Ansprechendes und dürfte wertvolle Erfahrungen gesammelt haben. Jeder und jede der vier hat wohl noch seine Reserven, die es lohnt zu erschließen, sei es in Sachen Stimmführung, Klangfülle, Textverständlichkeit oder Stilgefühl.

Am Ende spendeten die rund 700 Zuhörer lange stehend Applaus.