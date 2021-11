Die Naitschauer Grundschüler hatten in den Herbstferien viel Spaß.

Insektenhotels gebaut und Hindernisparcours in Naitschau überwunden

Naitschau. Ein vielfältiges Herbstferienangebot an der Grundschule Naitschau begeistert die Kinder.

Gleich zu Beginn der Ferien erwartete die Schüler des Naitschauer Grundschulhortes ein vielfältiges Angebot.

Wilhelmine Bronisch und Leonie Würl, Tischlerinnen mit Leib und Seele, fertigten in Absprache mit den Horterzieherinnen für insgesamt 25 Schüler Bausätze für Insektenhotels an. Die Hortkinder sammelten dafür Naturmaterialien und informierten sich über Aufbau und Nutzen dieser Einrichtungen. Natürlich wurde mit Hammer und Nagel gemeinsam gearbeitet. Es entstanden tolle Werke, zukünftig nutzbar für das Insektenvolk.

Nach einem Kinobesuch in der ersten Woche stand eine weitere Exkursion zur Physiotherapie Saffert in Naitschau auf dem Programm. Die Hortkinder bekamen einen Einblick in die Arbeitsweise der dort tätigen Therapeutinnen.

Mit dem Überwinden eines Hindernisparcours im hauseigenen Turnraum stand auch die Geschicklichkeit, neben der Freude am Ausprobieren, im Vordergrund. Dann war bei der Korbflechtmeisterin Kathrin Heinrich aus Hohenölsen die Fingerfertigkeit der Grundschüler gefragt. Neben geflochtener Herbstdekoration verließen viele selbstgebastelte Drachen aus Weiden am Nachmittag das Schulhaus.

Diese wertvolle Zusammenarbeit von Schule und Gesellschaft, besonders in dieser Zeit, halten Lehrer und Erzieher für wichtig.