Interkulturelle Woche hält viele Angebote im Landkreis Greiz bereit

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Am heutigen Dienstag, 19. September, wird von 14.30 bis 18 Uhr zu einem großen Kinderfest auf den Greizer Kirchplatz eingeladen.

Mit dem Greizer Suppenfest begann in der Park- und Schlossstadt auch die Interkulturelle Woche – organisiert von Vielfalt Leben des Kirchenkreises Greiz und vielen Partnern –, die in den nächsten Tagen und Wochen unter dem Motto „Neue Räume“ viele Veranstaltungen bereithält.

Am heutigen Dienstag beispielsweise wird von 14.30 bis 18 Uhr zu einem großen Kinderfest auf den Greizer Kirchplatz eingeladen, an dem sich neben den Akteuren von Vielfalt Leben eine Reihe weiterer Greizer Einrichtungen beteiligt. So ist zusammen mit der Bibliothek unter anderem eine mehrsprachige Lesung aus dem Klassiker „Der kleine Prinz“ geplant, die um kleine Leseinseln ergänzt wird, in denen Erwachsene das vielfältige interkulturelle Angebot der Bücherei kennenlernen können. In den Pausen gibt es Musik mit der Musikschule Greiz. In Zusammenarbeit mit dem Café OK soll es kostenlose Getränke, Zuckerwatte und ukrainische Süßspeisen geben, Kinder können sich kreativ ausleben und die Samba-Percussion-Gruppe präsentiert sich.

Veranstaltungen:



20. September, 14 bis 17 Uhr: Interkultureller Kindertag, Schieszhaus Zeulenroda.

21. September, ab 19 Uhr: Liederabend mit Jens Bühring und Liedern und Gedichten aus den Konzentrationslagern und Ghettos des Dritten Reiches, 10arium Greiz.

27. September: von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr: Spiele aus aller Welt, Jugend- und Freizeitpark Römer, Zeulenroda; 18 Uhr: Lesung mit Clemens Uhlig aus seinem Buch „Mohnmeer“, Bücherwurm Greiz.

29. September, ab 15.30 Uhr: Demokratiekonferenz der Partnerschaft für Demokratie unter dem Titel „Demokratie(t)räume“, Vogtlandwerke Naitschau.

Der Eintritt ist jeweils frei. Mehr Infos: www.vielfalt-leben.eu