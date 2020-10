Intrigantes Spiel ohne Sieger

Greiz. Gastspiel des Neuberin-Ensembles am 13. Oktober in der Greizer Vogtlandhalle.

Neid, Missgunst und Intrigen. Das sind seit jeher die Bausteine, aus denen mitunter blutige Geschichten gebastelt werden. Mit „Othello“ hat Altmeister William Shakespeare eine ebensolche geschaffen.

Das Reichenbacher Neuberin-Ensemble zeigt das Stück nun als „tragisch-komödiantisches Werk“, so der Untertitel. Zu erleben als Gastspiel im Nachgang des Greizer Theaterherbstes am Dienstag, 13. Oktober, 19 Uhr, auf der Studiobühne der Vogtlandhalle Greiz.

Show mit Höhen und Abgründen

In der rasanten Fassung der Tragödie stellt das Neuberin-Ensemble in der Regie von Annegret Thalwitzer, die ebenso für die Textbearbeitung verantwortlich zeichnet, Themen wie Liebe, Treue, Loyalität und Manipulation in den Mittelpunkt und präsentiert dem Publikum eine bunte Show mit Höhen und tiefsten Abgründen.

Aber, kann ein Mensch von Grund auf böse sein? Was treibt Menschen dazu, gewalttätig zu werden? Und ab wann wird aus Affekt böswillige Absicht?

Intrigen gegen den Feldherrn

Feldherr Othello befördert den jungen Cassio zu seinem Leutnant. Soldat Jago, der dadurch nur als Fähnrich besetzt wird, ist deshalb erzürnt. Denn aus seiner Sicht hätte er diese Stelle verdient. Aus Neid und Missgunst denkt Jago sich hinterhältige Intrigen gegen den Feldherrn aus. Er treibt Liebende in den Hass gegeneinander und führt Ahnungslose in sinnlose Kämpfe – sogar bis in den Tod. Bleibt am Ende die Frage: Kann es in dieser Geschichte einen Sieger geben?

Bitte Plätze reservieren lassen unter 03661/671050 und 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn vor Ort sein. Es gilt die aktuelle Thüringer Corona-Infektionsschutz-Grundverordnung.