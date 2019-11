Der größte Brocken im Bereich Investitionen im Nachtragshaushalt der Landkreises Greiz betrifft die Schulen.

Insgesamt 53 Prozent der Investitionen – etwas mehr als acht Millionen Euro – sollen in die Bildungseinrichtungen gesteckt werden. Damit sind dafür deutlich mehr Gelder als für den nächsten Posten eingeplant – Tilgung von Krediten und Zuführung Sonderrücklagen – , der bei 17 Prozent oder rund 2,6 Millionen Euro liegt. Wir haben beim Landratsamt nachgefragt, wie hoch man derzeit die Summe schätzt, die in die Sanierung der Schulen und Sporthallen gesteckt werden müsste. „Nach derzeitiger Schätzung besteht im Landkreis Greiz an Schulen sowie Turn- und Sporthallen ein Investitionsrückstand in Höhe von circa 51,1 Mio Euro“, teilt uns das Landratsamt mit und schlüsselt es wie folgt auf: „Im Einzelnen besteht an Grundschulen ein Investitionsbedarf in Höhe von circa 12,3 Millionen Euro, an Regelschulen circa 23,9 Millionen Euro, an Gymnasien circa sechs Millionen Euro, an Berufsschulen circa 1,1 Millionen Euro, an Förderzentren rund 3,8 Millionen Euro und an Turn- und Sporthallen circa drei Millionen Euro.“

Das Landratsamt verweist darauf, dass der Landkreis seit Anfang der 1990-er Jahre kontinuierlich Schulen und schulische Einrichtungen saniert habe. „Dabei wurden neben grundhaften Sanierungen, Erneuerungen von Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen auch die geänderten Anforderungen zur Barrierefreiheit sowie des Brandschutzes realisiert. Gerade für die letzten beiden Investitionsbereiche sind jedoch noch an weiteren Schulen Maßnahmen erforderlich.“

An anderen Schulen, die zu Beginn der 1990-er auf dem Programm standen und nach den damals geltenden Anforderungen saniert wurden, sei nach mittlerweile fast 30 Jahren eine erneute Instandsetzung nach heutigen Vorschriften erforderlich. Dazu komme, dass nach dieser Zeit vereinzelt auch technische Anlagen inzwischen verschlissen seien. „Hier sei besonders an die Heizungsanlagen gedacht, welche durch Weiterentwicklung der Technik heute auch wesentliche Effizienzverbesserungen aufweisen“, schreibt das Landratsamt.

Allerdings wird auch darauf verwiesen, dass der Landkreis diese Aufgaben nicht alleine stemmen kann. „Um diese Maßnahmen durchzuführen, sind Fördermittel zur Finanzierung erforderlich. Allein aus Eigenmitteln wird es dem Landkreis nicht möglich sein, alle Investitionen umzusetzen.“