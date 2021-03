Archivfoto: Das Marstallgelände in Greiz, wo ein Einkaufszentrum entstehen soll

Investor steht weiter zum Marstallcenter in Greiz

Der Investor Arno Wagner steht weiter hinter den Plänen zum Marstallcenter in Greiz. Darüber informierte der Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos), während der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt am Mittwoch in der Vogtlandhalle.