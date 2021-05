Archivfoto: Eine Bürgerin wird mit einem Schnelltest in Wildetaube getestet.

Greiz 39 Neuinfektionen werden registriert. Zwei Menschen müssen im Krankenhaus beatmet werden.

Greiz. Die Inzidenzzahl im Landkreis Greiz sinkt weiter und lag laut Lagebericht des Thüringer Gesundheitsministeriums am Mittwoch, 0 Uhr, bei 205,3. 39 Neuinfektionen werden für die vergangenen 24 Stunden gemeldet.

Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, hat sich nicht erhöht und liegt nach wie vor bei 186 registrierten Fällen seit Beginn der Pandemie. Insgesamt haben sich laut Lagebericht 7425 Menschen aus dem Kreis seit Pandemiebeginn mit dem Virus infiziert.

Laut Divi-Intensivregister sind von zehn Intensivbetten im Greizer Krankenhaus derzeit acht belegt. Zwei Menschen sind aufgrund von Covid-19 in intensivmedizinischer Behandlung, beide müssen beatmet werden.

Auch im angrenzenden Altenburger Land entspannt sich die Lage. Die Sieben-Tage-Inzidenz dort ist ebenfalls leicht rückläufig. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilt, wurden 60 Neuinfektionen gemeldet, somit beträgt der Wert 194,6. Optimistisch stimmt den Krisenstab die Lage am Klinikum in Altenburg. Derzeit sind dort 19 Patienten zu verzeichnen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär versorgt werden müssen. Die Anzahl der Fälle, die intensivmedizinisch behandelt werden, sank auf zwei.