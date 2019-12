Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Isolde und Horst Rudolf feiern Diamantene Hochzeit in Greiz-Obergrochlitz

Der Obergrochlitzer Ortsteilbürgermeister Holger Steiniger (Die Linke) und das Ortsteilratsmitglied Thomas Proft gratulierten der 80-jährigen Isolde (geborene Benkava) und dem 81-jährigen Horst Rudolf zum Fest der Diamantenen Hochzeit. Gern erinnern sich die Jubilare an den Tag, als sie sich 1958 während einer Tanzveranstaltung in der Goldenen Sonne in Seelingstädt kennen und lieben gelernt haben.

Bereits ein Jahr später wurde der Bund fürs Leben geschlossen. Weil die gebürtige Greizerin eine Fahrdienstleiterprüfung absolvierte, hatte es sie in dieser Zeit nach Seelingstädt verschlagen. Horst Rudolf, der gelernte Fleischer, stammt aus Ottendorf, heute Tschechien. „Mit der Eisenbahn wurden wir Flüchtlinge im Viehwaggon bis nach Greiz gebracht. Dann mussten wir in einem kleinen Wagen, gezogen von einem Traktor, nach Linda bei Seelingstädt fahren“, erinnert er sich an diese schwere Zeit.

Die Freude war groß, als das Paar 1963 eine Neubauwohnung beziehen konnten. Vorher lebten sie auf einem Bauernhof. Sieben Jahre später zogen sie in Isolde Rudolfs Elternhaus in der Siedlung Eichleite in Greiz, weil sie ihre Mutter betreuten. „Diesen Schritt bereuten wir nie. In den zurückliegenden Jahren haben wir am Haus sehr viele Umbauten vorgenommen. Wir wohnen hier sehr schön, vor allem die Arbeit in unserem großen Garten bereitet uns schon immer viel Freude“, erklärte die Jubilarin. Horst Rudolf ist bei vielen älteren Leuten aus der Umgebung bekannt. „Ich habe unzählige Hausschlachtungen gemacht. Vor allem in den Betrieben hatten die Brigaden große Schlachtfeste gefeiert“, erinnert er sich gern.

Zu den ersten Gratulanten gehörte natürlich Tochter Angela Kühnler, die mit ihrem Mann berufsbedingt in Westdeutschland lebt und die Eltern immer wieder gern besucht.

Isolde und Horst Rudolf freuen sich ganz besonders über ihre zwei Enkel und zwei Urenkel.