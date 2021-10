Greiz. Der Kurs richtet sich an Anfänger.

An der Kreisvolkshochschule Greiz beginnt am Samstag, 16. Oktober, von 9 bis 10.30 Uhr ein Italienischkurs für Anfänger. Der Kurs läuft bis zum 18. Dezember. Willkommen seien auch Interessenten, die ihre Kenntnisse auf dem A1-Niveau auffrischen möchten.

Anmeldungen seien über die Homepage www.kvhs-greiz.de, per E-Mail an die Adresse verwaltung@kvhs-greiz.de, per Telefon unter 03661/62800 oder persönlich an der Kreisvolkshochschule möglich, heißt es.