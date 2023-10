Jahrelang überfällig: Straße bei Greiz soll endlich saniert werden

Der Zustand der Hauptstraße in Teichwolframsdorf ist seit Jahren ein Ärgernis für Einwohner und Autofahrer.

Teichwolframsdorf. In Teichwolframsdorf könnte es 2024 losgehen. Autofahrern steht eine jahrelange Sperrung ins Haus. Woran der Zeitplan noch scheitern könnte.

Die Pläne um die längst überfällige Sanierung der maroden Hauptstraße/Landesstraße 1085 in Teichwolframsdorf werden konkreter. „Wir sind gerade in der heißen Phase“, informierte die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel (IWA-Pro Region Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit). Die Anträge auf Förderung würden aktuell vorbereitet, an der gemeinsamen Ausschreibung werde derzeit gearbeitet. Das Projekt soll zusammen von der Gemeinde, dem Landesamt für Bau und Verkehr – Region Ost und dem Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) werden, auch mit der Telekom soll es noch einen Termin geben.

Straße soll ab 2024 gebaut werden, wenn die Gemeinde Geld hat

Als Beginn der Bauarbeiten wolle man das Jahr 2024 „anstreben“, so Pampel, „wenn die Gemeinde dann den fälligen Eigenanteil stemmen kann.“ Zwar gibt es eine Förderung, die Gemeinde muss aber beispielsweise für die Gehwege aufkommen. Bauen will man vom Ortseingang aus Richtung Kleinreinsdorf bis ungefähr auf die Höhe der Turnhalle.

Allerdings müssen sich die Autofahrer nicht nur auf eine „großräumige Umleitung“ vorbereiten, wie Pampel sagte, sondern auch auf eine lange: „Mindestens zwei Jahre“ lang soll es eine Vollsperrung geben, die Details, ob beispielsweise im Winter die Straße halbseitig geöffnet werden kann, werden noch geklärt. Bei einer Informationsveranstaltung, für die noch ein Termin gesucht wird, will man den Einwohnern noch die genauen Abläufe schildern.

Die Diskussion um die Straßensanierung in Teichwolframsdorf wird schon mehr als ein Jahrzehnt geführt, „der Zustand ist schon seit vielen Jahren nicht mehr tragbar“.