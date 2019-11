Eigentlich ist es ja paradox, dass die Gemeinden über die gestiegene Kreis- und Schulumlage jammern. Schließlich sind viele Kreistagsmitglieder gleichzeitig Bürgermeister oder Stadt- und Gemeinderäte in ihren Kommunen.

Irgendwie macht es deshalb den Eindruck, dass, je nach dem in welchem Gremium man sich befindet, der Schwarze Peter einfach weiter geschoben wird. Von der Gemeinde in den Kreis. Von dort an das Land und an den Bund.

Bei Bürgermeistern mit CDU-Parteibuch war es in den vergangenen Jahren beispielsweise stets die Landesregierung, die für fehlende Mittel verantwortlich ist. Die steigende Kreisumlage wurde wohlwollend hingenommen.

Der einzige vielversprechende Ansatz, die Finanzen in den kleinen Gemeinden in den Griff zu kriegen, wurde torpediert. Die Gebietsreform der rot-rot-grünen Landesregierung hatte erkannt, dass die vielen kleinen Kommunen mit teuren Verwaltungen eine vermeidbare Belastung darstellen.

Stattdessen wurde mit irrationalen Ängsten eine sinnvolle Reform auf Eis gelegt. Sollte in den kommenden Jahren die Steuereinnahme auf kommunaler Ebene einbrechen, dann hilft auch kein Sicherungskonzept mehr. Dann droht jene Fremdverwaltung, vor der man sich im Zuge der Gebietsreform vielerorts so gefürchtet hat.