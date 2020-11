Je 5000 Euro Preisgeld für zwei Vereine im Landkreis Greiz

Die Ostthüringer Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (SPD) freut sich, denn der Bund ehrt gleich zwei Vereine aus dem Landkreis Greiz mit jeweils 5000 Euro Preisgeld. Der Greizer Verein Viel Farbe im Grau und der Jugendverein Römer aus Zeulenroda-Triebes überzeugten mit ihren Projekten die Jury des Ideenwettbewerbs „Machen!2020“.

„Der Verein ‘Viel Farbe im Grau’ erfüllt mit seiner Wunschaktion seit Jahren besondere Herzenswünsche von schwerkranken Kindern. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass sie unter den Gewinnern sind. Und das Team vom Jugendverein Römer hat gezeigt, wie man mit großem Engagement die eigene Stadt attraktiver für junge Menschen macht. Der Preis für ihr Projekt ‘Grenzenlose Jugend? – Jugend kann mehr!’ ist darum mehr als verdient“, zeigt sich Kaiser beeindruckt vom Engagement in Greiz und Zeulenroda-Triebes.

„Ich weiß, wie schwierig es ist, gerade in ländlichen Regionen, ehrenamtliche Strukturen aufzubauen und zu erhalten. Umso mehr freue ich mich, dass beide Vereine nun jeweils 5000 Euro Preisgeld erhalten“, so die SPD-Politikerin. Für den nur für Ostdeutschland ausgerufenen Wettbewerb „Machen!2020“ waren über 250 Bewerbungen eingegangen. 50 Preisträger wurden ausgewählt. Ehrenamtliches Engagement in all seinen Facetten zu unterstützen, ist auch das Ziel der im Juni 2020 neu gegründeten „Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“, in der auch Kaiser Mitglied ist.