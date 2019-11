Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jeder Montag ist ein Erlebnis auf der Zeulenrodaer Kegelbahn

Sie sind eine gesellige Runde – die Männer der 100-jährigen Freizeitkegelmannschaft „Edelweiß“ unter dem Dach des Kegel- und Turnvereins Hohenleuben. Auch wenn das Durchschnittsalter in dieser Truppe bei 68,2 Jahren liegt, die Männer sind fit und kegeln wie in ihren besten Tagen. Zu ihnen gehören: Hans Widuwilt, Karl-Heinz Christl, Rainer Stefanski, Reinhard Seidel, Ulrich Harihausen, Ernst Gräf, Frank Regener, Andreas Pelz und Thomas Pelz.

Zusammen sind sie erwachsen geworden und mittlerweile größtenteils im Rentenalter. Der älteste unter den Keglern ist Hans Widuwilt mit seinen 84 Jahren. Er gehört seit 1959 zu den Edelweißen. Der jüngste Sportsfreund ist Thomas Pelz. Er zählt gerade mal 29 Jahre. Doch auch er fühlt sich in der gestandenen Männerrunde pudelwohl. Für ihn ist jeder Montag ein Erlebnis. Schließlich geht es hier auch richtig sportlich zur Sache.

So war es auch am Montagabend. Einige Kegler war auf der Bahn und schafften sich. Wurde eine „Ratte“ (ein Durchläufer) gekegelt, dann müssen zehn Cent in die Vereinskasse. Schießt die Kugel rechts oder links vorbei, dann sind es fünf Cent. Aber ebenso werden alle Neune und wenn es gleich mehrmals am Abend passiert, mit einer Urkunde prämiert. Am Ende der jeweiligen Saison wird der „Wurstkönig“, derjenige der die meisten Fehlwürfe besitzt, geehrt.

Doch nicht nur locker geht es bei den Edelweißen zu. Es gibt Vereinsmeisterschaften und Wettkämpfe an denen die zugehörigen Frauen ebenso wie die Sportfreunde ihren besten Kegler ermitteln.

Sollte nach dem eigentlichen Training noch Zeit sein, dann wird gespielt. keine Gesellschaftsspiel, sondern solche, wo sportliche Fitness gefragt ist. „Rausschmeißer“, „Sechs Tage-Rennen“, „Party“ oder „Hausnummer“ stehen dann auf dem Plan. Alles kleine Wettkämpfe, wo es darum geht, den Besten zu ermitteln. Zwei von ihnen haben in der Vergangenheit aktiv im KTV Zeulenroda und in Hohenleuben gekegelt und der Jüngste wird auch noch heute umworben, um ihn für den Wettkampfsport in einer der Kegelmannschaft des KTV zu gewinnen. Die Bestleistung in diesem Jahr sind zehn Volle bei 71 Kugeln.

Prall gefüllte Chronik

Sechs Ordner füllt mittlerweile die Chronik. Die Mitglieder von Edelweiß treffen sich wöchentlich auf der Kegelbahn in der Friedrich-Engels-Straße. Der KTV Zeulenroda, bei dem sie nicht nur zugehörig sind, managt auch alle rechtlichen Angelegenheiten für sie.

Die Sportsfreunde verbringen auch jede Menge Freizeit miteinander. Der Höhepunkt ist alljährlich der Rosenmontag. Da schmeißen sich die Männer und ihre Frauen in die Kostüme , feiern gemeinsam Faschine, essen Pfannkuchen und genießen das gesellige Treffen. Eine verlängerte Wochenendausfahrt zu den verschiedensten Orten in Deutschland wird alljährlich durchgeführt, allerdings geht es hier nur an Orte, die eine Kegelbahn besitzen. Denn der Sport ist untrennbar mit den Edelweißen. Der Harz, Oberhof, Wurzbach und viele weitere Orte haben sie seit 1992 so kennengelernt. Gartenfeste und der jährliche Besuch der Kirmes gehört ebenso zu den geselligen Höhepunkten, die die Männer in all den vielen Jahren zusammen geschweißt haben.

Mitstreiter gesucht

Die sportliche Truppe zählte stets in der Vergangenheit zehn Mitglieder. Zur Zeit ist es nur neun. Deshalb ist hier der Nachwuchs gefragt. Alle diejenigen Männer im sportlichen Alter, die sich gut integrieren können und Spaß und Freude mitbringen, sind eingeladen montags von 20 bis 22 Uhr auf der Kegelbahn in der Friedrich-Engelsturnhalle in Zeulenroda vorbei zu schauen und vielleicht Mitglied bei im Kegelclub „Edelweiß“ zu werden.

KTV gratuliert zum Jubiläum

Torsten Dannehl, Abteilungsleiter Kegeln im KTV und Schatzmeister Jochen Brückner gratulierten den Edelweißen zum Jubiläum. Sie überreichte eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 150 Euro. 50 Euro davon übergaben die Edelweißen an die jungen Keglerinnen vom SV Pöllwitz zur Unterstützung für ihr Champions League Spiel am 7. Dezember ab 13 Uhr gegen Rumänien auf der Zeulenrodaer Kegelbahn.