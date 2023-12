Jetzt aber auf die Kufen!

Greiz Nach langen Debatten startet nun die Eislaufsaison in Greiz. Jetzt ist es an den Greizern und ihren Gästen, die Saison erfolgreich zu machen.

Lange Zeit war unklar, ob die Eisbahn in Greiz öffnen würde, es wurden Unterschriften gesammelt und allerlei gute Worte zur Wichtigkeit der Einrichtung für Greiz geäußert. Nun also läuft die neue Eislaufsaison und auch wenn man ohnehin mit einem Defizit kalkuliert, ist es nun an denen, die unterschrieben haben, aber auch an den Fürsprechern der Öffnung, selbst auf die Kufen zu steigen. Damit tun die Befürworter des Eislaufens in der Greizer Halle nicht nur etwas für die Gesundheit, sondern auch für eine Verringerung des Defizits, für das die Energiewerke aufkommen sollen.

Kluges Marketing wäre wichtig für den Erfolg der Saison in der Eishalle Greiz

Letztlich genügt es nicht, nur danach zu rufen, eine solch einzigartige Einrichtung zu erhalten, man muss dafür auch etwas tun. Meine Idee wäre, dass in jeder Signatur der Greizer Stadtverwaltung und ihrer nachgeordneten Gesellschaften ein hübscher Hinweis auf die Eishalle und deren Öffnungszeiten zu finden ist. Das wäre eine richtig gute Förderung des Themas Eishalle. Wenn man diese Geschichte marketingseitig so richtig gut anpackt, könnte aus den langen Debatten eine richtig gute Erfolgsgeschichte erwachsen. Denn letztlich ist klar: Wird die Eishalle nicht rege genutzt, beginnt die Diskussion spätestens im nächsten Jahr erneut.