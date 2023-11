Jetzt ist es fix: Eishalle Greiz öffnet im Dezember wieder

Greiz. Eislaufvergnügen soll es wieder ab Dezember geben. Doch noch gibt es eine große Unbekannte: Die Frage, wie Personal zu finden ist.

Die Greizer Eishalle öffnet in der Saison von Dezember bis Ende Februar. Dem vorausgegangen sind seit Wochen intensive Debatten und viele Gespräche mit allen Beteiligten, so der parteilose Greizer Bürgermeister Alexander Schulze nach der Aufsichtsratssitzung der Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft (GFD) am Mittwochabend. Die städtische Gesellschaft ist Betreiberin der Eissportfläche im Aubachtal.

Jetzt gelte es, die Vorbereitungen für die Öffnung zügig anzugehen. Dabei stehe die Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft auch in dieser Saison vor der Herausforderung ausreichend Personal zu finden, um die Saison reibungslos zu betreiben, so GFD-Geschäftsführerin Mandy Gläser.

Personalfrage in der Eishalle Greiz stellt größtes Fragezeichen dar

„Ich möchte hiermit aufrufen, dass sich Interessenten für ein solches Jobangebot in der Eishalle kurzfristig bei uns melden. Zudem möchten wir Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich durch Bandenwerbung in der Halle zu präsentieren und somit einen Beitrag zur wirtschaftlichen Betreibung zu leisten“, sagte die Leiterin des städtischen Unternehmens. Dem Vernehmen nach plane man heuer für die drei Monate Betrieb ein Defizit von rund 350.000 Euro. Diese Zahl wollte Mandy Gläser im Gespräch mit unserer Zeitung nicht bestätigen. Aber es gäbe natürlich Berechnungen zu möglichem Zuschussbedarf – auch weil natürlich mal etwas kaputt gehen könnte, was ersetzt werden muss. Auch das Fachpersonal im Bereich der Eisherstellung sei teurer als Hilfskräfte. Wie sie bestätigte, ist geplant – wie bisher – auftretende Defizite über die Gewinne der Energieversorgung auszugleichen.

In Sachen Personal sieht die GFD-Chefin auch junge Leute, die nebenher ein paar Euro verdienen wollen als potenzielle Arbeitskräfte über die drei Monate Öffnungszeit. Da können die jungen Leute gleich einmal austesten, ob ihnen die Arbeit mit Menschen Spaß macht und nebenbei das Taschengeld aufbessern“, sagt Mandy Gläser.

Das große Ziel sei, so Alexander Schulze, ein tragfähiges Konzept für eine ganzjährige Nutzung der Anlage zu erstellen. „Hierfür wurden dem Aufsichtsrat mehrere Ideen und Varianten vorgestellt. Allerdings braucht es eine umfassende Machbarkeitsstudie, eine Fördervoranfrage an potenzielle Fördermittelgeber sowie politische Partner im Bund und Land, die das Vorhaben nachdrücklich unterstützen“, erklärte das Stadtoberhaupt.

Ziel langfristig: Wirtschaftlichkeit der Eishalle Greiz muss steigen

Zu konkreten Varianten, die man untersuchen wolle, hielt sich Schulze noch bedeckt. Nur soviel: „Es geht darum, welche Beläge man in der Halle noch einbringen könnte - im Winter eben Eis und im Rest das Jahres einen Belag zur Ausübung anderer Sportarten. Oder man geht weg von Eis auf Kunststoffplatten, die ein Eislaufen auch ermöglichen – da gibt es verschiedene Varianten“, verdeutlicht Schulze, der in der Umnutzung eine eher langfristige konzeptionelle Aufgabe sieht. So sei es auch denkbar, die seitliche Öffnung der Halle zu verändern, um wetterunabhängiger zu sein – in jedem Falle bedürfe es aber einer Nutzungsänderung. Schulze hofft nun darauf, dass sich alle Kritiker und Befürworter gleichermaßen hinter die Entscheidung stellen, die Halle in eine vernünftige Zukunft zu führen. Er hofft zudem, dass alle ihre Ideen einbringen, um die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung zu verbessern.