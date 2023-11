Wie im Vorjahr wetteifern auch am kommenden Wochenende wieder besonders talentierte junge Musiker im Unteren Schloss um die begehrten Stavenhagen-Preise.

Jubiläumsauflage: Junge Musiktalente wetteifern in Greiz

Greiz. Zum 75. Mal veranstaltet die Musikschule „Bernhard Stavenhagen“ am Wochenende einen Wettbewerb. Das ist dabei geplant.

Am Sonnabend, dem 18. November, und am Sonntag, dem 19. November, bleibt das Museum im Unteren Schloss Greiz geschlossen. Grund dafür ist die Austragung des Stavenhagen-Wettbewerbes der in diesem Jahr bereits seine 75. Auflage erlebt.

Das Museum im Oberen Schloss Greiz kann an beiden Tagen wie gewohnt von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Gleiches gilt auch für die Textilschauwerkstatt im Unteren Schloss.

Zum Wettbewerb: An beiden Wettbewerbstagen sind spezielle Inspizienten für Anmeldung und Teilnehmerbetreuung zuständig. Diese begleiten die Teilnehmer, die aus ganz Thüringen und dem Vogtlandkreis in Sachsen kommen.

Für alle Teilnehmer sind 45 Minuten Vorbereitungszeit vorgesehen, darin enthalten ist auch eine fünfminütige Saalprobe. Angemeldet haben sich in den Fächern Gesang, Klavier, Streich- Zupf-, Holzblas- und Blechblasinstrumente 39 besonders talentierte Kinder und Jugendliche.

Versorgung über lokalen Gastronomiepartner in Greiz gesichert

Die bisher durch den Förderverein der Musikschule „Bernhard Stavenhagen“ übernommene Versorgung aller Teilnehmer und Gäste kann dieses Jahr aus organisatorischen Gründen nicht abgesichert werden. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es ein Lunch-Paket nach der Anmeldung.

Mit der Gastronomieeinrichtung „City life“ hat man sich darauf verständigt, dass dieses an beiden Wettbewerbstage ab 11.30 Uhr geöffnet ist und man für Gäste eine Einkehr in den Pausen anbietet.

Preisträger des Wettbewerbes musizieren am 25. November im Unteren Schloss

Das Preisträgerkonzert mit der Verleihung der Preise für die Siegerinnen und Sieger findet am Samstag, dem 25. November, im Weißen Saal des Unteren Schlosses statt.