Jürgen Bähringer in Greiz zum 70. Geburtstag gratuliert

Am Mittwoch, 19. August, feierte der ehemalige DDR-Fußball-Oberliga- und Auswahlspieler, Jürgen Bähringer, in Greiz seinen 70. Geburtstag.

Trainer des Greizer Nachwuchses

Sein Verein, der 1. FC Greiz, in persona seines Präsidenten Frank Brettfeld, nahm den runden Geburtstag zum Anlass, dem olympischen Silbermedaillengewinner von 1980 in Moskau mit einer Torte zu überraschen und Glückwünsche zu übermitteln.

Bähringer ist noch heute als Trainer des Greizer Nachwuchses tätig, Ehrenspielführer des Chemnitzer FC und Ehrenmitglied des 1. FC Greiz. Bähringers Karriere begann bei der BSG Fortschritt Greiz und führte über die Station Motor Werdau zum FC Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitzer FC. Er bestritt zwischen 1973 und 1988 350 Oberligaspiele für die Sachsen und erzielte dabei 57 Tore.

Ein Tor geht in die Geschichte ein

Über die U23 im Jahr 1973 spielte er sich in die Nationalmannschaft der DDR, mit der er Olympia-Silber holte. In die Geschichte der DDR-Oberliga ging ein Tor von Jürgen Bähringer, der für seine Schussstärke bekannt war, am 21. Spieltag der Saison 1984/85 ein. Mit einem Treffer gegen Dynamo Dresden aus 42 Metern, wie Messungen anhand von Videoaufzeichnungen im Nachhinein ergaben, überraschte er deren Torhüter Jakubowski.

Er trainiert seinen Enkel

Nach Beendigung seiner leistungssportlichen Karriere kehrte „Bähre“, unter alten Fußballgefährten auch als „Tsching“ bekannt, nach Greiz zurück, war bis 1997 Spielertrainer bei den Männern und ist seither im Nachwuchs engagiert. Unter anderem betreut er jetzt seinen Enkel Tim bei den D-Junioren des 1. FC Greiz.