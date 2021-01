Jürgen Hupfer aus Mohlsdorf feiert mit Firma 25-Jähriges

Jürgen Hupfer in seinem Büro in Mohlsdorf mit der Urkunde, mit der er für das 25-jährige Bestehen seiner Firma gewürdigt wurde.

Von Tobias Schubert



Mohlsdorf. Der Start nach der politischen Wende war für ihn nicht einfach, erzählt der Mohlsdorfer Jürgen Hupfer. Erst verbrachte er eine kurze Zeit in der Arbeitslosigkeit, dann war er Mitarbeiter in einer Firma, die jedoch bald insolvent ging. Die Entscheidung, sich daraufhin selbstständig zu machen, bewies sich aber als die völlig richtige. Denn inzwischen kann der Mohlsdorfer auf eine 25-jährige Geschichte seines Unternehmens, der HVP Handelsagentur, zurückblicken. Dafür gab es nun auch Anerkennung von der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen, die den Unternehmer und die lange Geschichte seiner Firma mit einer großen Urkunde würdigte.

Angefangen habe er mit Raumteilern aus Skandinavien, die er an die deutschen Kunden brachte, erzählt Hupfer. Über die Jahre wechselten die Produkte immer wieder einmal, weil auch die produzierenden Firmen umstellten. Heute sind es in erster Linie Drehstühle, die er vertreibt. Daneben nehme er sich aber auch der kompletten Einrichtungen von Objekten an, etwa der Feuerwehr Mohlsdorf, dem Waldpark Grünheide oder bei vielen Projekten in der Region.

Als zweites Standbein, das sich inzwischen aber zum hauptsächlichen Fokus entwickelt hat, kamen Duschdichtungen hinzu, mit denen er in „normalen“ Jahren rund 15 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in ganz Deutschland beliefert. In den vergangenen drei Jahren sei das Geschäft damit ständig aufwärts gegangen. Doch die Corona-Pandemie sorgte für einen gehörigen Dämpfer, weil die Hotels für lange Zeit ihre Türen schließen mussten. „Im September hatten die Hotels gerade angefangen, wieder bei mir zu bestellen, da kam kurze Zeit später die nächste Schließung“, erzählt der Mohlsdorfer. Wann diese enden wird, ist bisher noch nicht abzusehen.

Weil ihm nach dem Vierteljahrhundert Selbständigkeit das Aufgeben aber nicht liege – „Es gab in der Zeit auch viele Tiefschläge, zum Beispiel, wenn Kunden einfach nicht zahlten. Das habe ich alles überwunden“, sagt der Mohlsdorfer – hat Hupfer sich auch angesichts der aktuellen Krise nicht nur seinen Optimismus behalten. Mit einem neuen Online-Shop, in dem er auch an Privatkunden seine Duschdichtungen verkauft, versucht er auch in dieser schwierigen Zeit, neue Wege zu gehen und sich neue Kundenkreise zu erschließen.

Doch das alles habe er nicht allein geschafft, betont Hupfer, auch wenn er der einzige Mitarbeiter seiner Firma ist. „Meine Frau hat mir immer große Unterstützung gegeben und mir den Rücken freigehalten“, bedankt er sich. Inzwischen teilen sie sich auch ein Büro, weil der Mohlsdorfer dort für sie ein Home-Office einrichtete.

Und nicht zuletzt habe er auch im Ehrenamt immer wieder Ausgleich gefunden. Jürgen Hupfer ist als Kassenwart im Vorstand der Feuerwehr Mohlsdorf tätig und auch regelmäßig beim Ausrücken mit im Einsatz, sagt er.