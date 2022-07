Jugend- und Pferdesportverein Pahren: Freudentränen und Bestleistungen

Zeulenroda-Triebes. Mit einem Landesmeistertitel im Voltigieren und einem Vizetitel in der Tasche, jeder Menge Freudentränen und guten Platzierungen kehrten die Pahrener Sportler von den Landesmeisterschaften in Waltersleben zurück.

Was für ein Wochenende: Freudentränen bei den Einzelstartern, einen dritten Platz unter den Sportlern der Leistungsklasse L und Lara Biedermann wurde Landesbeste.

Für die Voltigierer des Jugend- und Pferdesportvereins (JPSV) Pahren wurde am vergangenen Wochenende die Aufregung ganz groß geschrieben und belohnt.

Schließlich mussten sie ihr Können unter den strengen Augen der Wertungsrichter beweisen. Bereits am Samstag mussten die Pahrener Galoppturner in Waltersleben bei Erfurt auf das Pferd. Es wurden die Besten der Leistungsklasse L ermittelt. Die Leistungsklassen kennzeichnen den aktuellen Leistungsstand der Sportler und müssen mehrmals in der Saison bestätigt werden.

Freudentränen bei den Einzelturnern

Für die Starter der L-Gruppe, Toni Knoche (24 Jahre), Hanna Glaßmann (21), Lara Biedermann (15 Jahre), Mia Wetzel (12), Sarah Feistel (20) und Alina Grieser (19), gab es nach sehr guten Leistungen große Freude über die Bronzemedaille. Auch bei den Pahrener Einzelturnerinnen gab es Freudentränen. Die junge Sportlerin aus dem Zeulenroda-Triebeser Ortsteil Pahren, Hanna Glaßmann, belegte mit einer persönlichen Bestnote den 4. Platz, und Lara Biedermann, die ebenfalls ihren Wettkampf mit einer persönlichen Bestleistung abschloss, wurde mit dem Sieg und dem Titel Landesbeste geehrt.

Das Doppel Lara Biedermann und Mia Wetzel erturnte sich im Anschluss bei den „M“-Turnern den Titel Vizelandesmeister. Souverän durch den Wettkampftag führte Trainerin Jana Knoche das Pferd Hope. Hope ist 2010 geboren und wurde bereits 2019 mit anderen Pahrener Sportlern Landesmeister im Doppel. Dafür gilt beiden ein großer Dank, denn sie haben einen großen Anteil am Erfolg.

Die Pahrener Schritt-Turner belegen gute Plätze

Der Sonntag war nicht weniger aufregend. An diesem Tag waren die Schritt-Turner an der Reihe. In einem sehr großen Starterfeld konnten sich auch die Pahrener „Voltis“ gut behaupten und rückten ihren Verein ins Blickfeld der Aufmerksamkeit.

Neele Muck und Mathilda Süß hatten in Waltersleben eine Premiere. Sie starteten zur Landesmeisterschaft in Waltersleben zum ersten Mal als Doppel und wurden für den Einstieg mit einem 8. Platz belohnt. Die Schritt-Gruppe Pahren III mit Lina Hoppert, Frieda Heuschkel, Emilia Böttcher, Lene Daßler, Mathilda Süß und Neele Muck konnte sich ebenfalls über einen 8. Platz freuen.

Auch die Gruppe Pahren IV, mit Christoph Groß, Lena Wagner, Estelle Klampt, Marietta Süß und Helena Kaufmann, erreichte mit dem 11. Platz unter den vielen Startern noch gute Noten.

Den Abschluss des Tages bildeten dann die Galopp-Schritt-Gruppen. Hier belegten Josephine Sturm, Rosalie und Olivia Weber, Lina Daßler und Felicitas Lutz den 4. Platz. Doreen Sturm, an deren Longe das Pahrener Pferd Flash geduldig seine Zirkel gelaufen ist, hat diese Ergebnisse möglich gemacht. Über das Ergebnis freuen sich die Sportlerinnen und Sportler, ihre Trainer und Unterstützer des Vereins.