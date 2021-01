Jugendamt des Landkreises Greiz zieht für 2020 eine positive Bilanz

Greiz. Trotz der zahlreichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie habe das Jugendamt des Landkreises Greiz auch 2020 seiner Verantwortung gerecht werden können. Das schreibt das Landratsamt Greiz als Fazit für 2020 in seinem Jahresüberblick.

„Durch das Engagement der Beschäftigten und der Unterstützung durch Landrätin Martina Schweinsburg wurde bereits zu Beginn der ersten Pandemiewelle eine Notbetreuung für die Kinder etabliert, die aus Gründen des Kinderschutzes eine Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege besuchen“, heißt es dort weiter. In Einzelfällen habe das Amt auch die Fahrtkosten der Kinder zu diesen Notbetreuungseinrichtungen übernommen. Um gerade während der Kontaktbeschränkungen Minderjährigen ein besonderes Augenmerk zu schenken, habe man den engmaschigen Austausch zwischen Jugendamt und Schulen, vor allem bei der Eingliederungshilfe, weiter intensiviert, so das Landratsamt. Umfassende Beratung habe man auch Eltern angeboten, die sich beispielsweise durch die Beschulung zuhause ungewohnten Herausforderungen ausgesetzt sahen. „Die Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes erarbeiteten ergänzend einen Flyer, in dem Eltern, Kindern und Jugendlichen verschiedene Ansprechpartner für häusliche Problemlagen während der Pandemie benannt und Hinweise und Empfehlungen erteilt wurden“, schreibt die Behörde. Im Bereich der Schulsozialarbeit konnten durch die Behörde laut Jahresrückblick vier weitere Mitarbeiter im Landkreis Greiz eingestellt werden, da es auch durch das Land mehr finanzielle Mittel gab. In allen staatlichen Regelschulen im Kreis gebe es damit nun einen Schulsozialarbeiter. Sie fungieren unter anderem als Mittler zu anderen Fachbereichen des Jugendamtes – sei es bei individuellen Problemen der Schüler oder bei in der Gruppe auftretenden Situationen, die allgemeine Themen des Kinder- und Jugendschutzes betreffen Ein Beispiel sei die Verbreitung kinder- und jugendgefährdender Medieninhalte über Handys. In besonderen Schulveranstaltungen oder bei Elternabenden würden diese Themen dann aufgearbeitet. Obwohl die persönliche Kommunikation durch zeitweise Schließungen der Kindergärten oder der Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft 2020 schwierig gewesen sei, habe man die Arbeit "auf einem inhaltlich hohen Niveau" fortführen können, schreibt die Behörde. Auch der Kita-Bedarfsplan sei fristgerecht fertig geworden. Und nicht zuletzt wurde auch eine Summe von rund 2,8 Millionen Euro an alleinerziehende Elternteile ausgezahlt, mit denen Unterhaltsausfälle ausgeglichen wurden.