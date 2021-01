Jugendförderplan für Kreis Greiz fortgeschrieben

Greiz. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Greiz haben bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig und ohne Diskussion beschlossen, den Jugendförderplan für den Kreis Greiz für 2021 fortzuschreiben. Das gleiche gilt für den Teilplan „Kinderschutz und Frühe Hilfen“, wie das Landratsamt informiert.

Damit der Jugendförderplan umgesetzt werden kann, sind allerdings auch noch finanzielle Mittel durch das Land Thüringen notwendig, die man in der Höhe des Vorjahres eingeplant habe.

Der Jugendförderplan 2021 sei im Wesentlichen identisch mit dem für 2020, so das Landratsamt. Erfreulich sei, dass seit 2020 zusätzliche Gelder für die schulbezogene Jugendsozialarbeit bereitgestellt würden. Damit sei es dem Landkreis möglich, nunmehr an allen Regelschulen Schulsozialarbeiter einzusetzen.

Ein im Jugendamt des Landkreises eingesetzter Koordinator unterstütze dabei die Sozialarbeiter vor Ort und fungiere ebenso als Ansprechpartner für Schulen, in denen kein Sozialarbeiter dauernd vor Ort ist, um punktuell zu helfen. Das könne insbesondere in den Grundschulen am Übergang der Schüler von der Grund- in die Regelschule der Fall sein, wie die Erfahrungen zeigten.