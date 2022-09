Jugendtreff in Auma-Weidatal eröffnet

Auma. Die Jugendliche Sophia Jedan, Ideengeber Michel Voigt und die ehrenamtlichen Mitarbeiter Falko Springer, Annkathrin Bräunlich und Jenny Krahl und Lisa Krille (von links) freuen sich über die rege Resonanz bei der Eröffnung des Jugendtreffs in Auma-Weidatal. Zum Auftakt am Dienstag kamen 15 Kinder und Jugendliche. „Wir freuen uns sehr über die Resonanz und wollen das Programm zusammen mit den jungen Leuten entwickeln“, sagte Lisa Krille. Alle zwei Wochen am Dienstag laden die Initiatoren künftig in den Jugendraum neben der Grundschule im Ort ein. Die Stadt Auma-Weidatal übernimmt die Nebenkosten und die evangelische Kirchgemeinde organsiert den regelmäßigen Treff. Das nächste Mal treffen sich die Jugendlichen bereits am nächsten Dienstag von 17 bis 19 Uhr.