Junge Forscher lassen sich von Corona nicht abschrecken

Conrad Linzner aus Schmölln war in diesem Jahr beim Wettbewerb erfolgreich.

Ende November war Anmeldeschluss für den Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“. Unter dem Leitspruch „Lass Zukunft da!“ wetteifern beim 27. Ostthüringer Regionalwettbewerb 87 Teilnehmer mit 40 Projekten um die Siegertrophäen in den sieben Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik. Damit sei vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ein besseres Ergebnis als erwartet erreicht worden.

23 Projekte von 52 Teilnehmern entfallen auf Jugend forscht und 17 Projekte von 35 Teilnehmern auf Schüler experimentieren, Schwerpunktfachgebiete sind Biologie mit zehn, Geo- und Raumwissenschaften mit acht sowie Physik mit sechs Projekten. Womit sich die jungen Leute beschäftigen, zeigen Projekttitel wie „Reduzierung des Verpackungsmülls bei McDonald’s“, „Wie lernt Generation Z? – Lernmethoden und -tendenzen“, „Von der Milchstraße zur Kaffeegalaxie“, „CO2-Ampel“, „Funktionsweise intelligenter Prothesen unter Anwendung lichtleitender Systeme“ und „Schwimmender Plastiksammler“.

Die 40 Projekte verteilen sich auf 17 Schulen aus dem Landkreis Altenburger Land (9), dem Landkreis Greiz (4), der kreisfreien Stadt Gera (3) und dem Saale-Holzland-Kreis (1). Die Projekte des Saale-Orla-Kreises wurden anderen Regionen zugeordnet, was das gute Ostthüringer Ergebnis noch unterstreicht.

Vorreiterrolle des Altenburger Lands

Mit 52,5 Prozent der eingereichten Projekte behauptete das Altenburger Land seine Vorreiterrolle in Ostthüringen, gefolgt von Gera (25 Prozent) und dem Landkreis Greiz (20 Prozent). Mit acht Projekten thront das Friedrichgymnasium Altenburg einsam an der Spitze. Dahinter folgen das Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz und die Astrid-Lindgren-Grundschule Gera mit jeweils fünf Projekten sowie das Lerchenberggymnasium Altenburg, das Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium Gera und das Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln mit jeweils drei Projekten. Steigerungsfähig ist die Teilnahme von Regelschulen (nur Am Eichberg Schmölln, Insobeum Rositz und Greiz-Pohlitz) sowie Berufsschulen. Erfreulich ist die Teilnahme von drei Grundschulen mit sieben Projekte.

Weitere Unterstützer willkommen

Nun gilt es für die angemeldeten Teilnehmer die verbleibende Zeit intensiv zu nutzen, um ihre Ideen umzusetzen und die fertigen Arbeiten bis spätestens 15. Januar einzureichen. Unterstützung bieten der Sponsorpool Thüringen bei der Finanzierung von Geräten und Sachmitteln, das Schülerforschungszentrum Gera sowie sieben Ostthüringer Unternehmen bei der Umsetzung von Projektideen.

Der Wettbewerb findet am 25. und 26. Februar statt. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Pandemie wird neben dem Kulturhaus Rositz eine teilweise oder reine Online-Variante vorbereitet.

Zur Unterstützung der Teilnehmer ergeht die Bitte an alle potenziellen Sponsoren, sich zu melden. Ansprechpartner ist der Patenbeauftragte Heinz Teichmann unter Telefon 03447/86 51 66. Jeder Spender wird im Internet, im „Jugend forscht“ -Flyer sowie in plakativer Form zur Regionalmesse und bei zahlreichen Veranstaltungen danach veröffentlicht.