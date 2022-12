Junge Frau kommt mit Auto von Bundesstraße ab und überschlägt sich

Die 21-jährige Autofahrerin war in einer Linkskurve auf den Seitenstreifen geraten.

Am Dienstagnachmittag (20.12.2022) gegen 16.10 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Pkw VW die Bundesstraße 2 von Porstendorf in Richtung Großebersdorf. In einer leichten Linkskurve kam sie erst auf den Seitenstreifen, fuhr dann in den Straßengraben und überschlug sich. Durch den Unfall wurde die Frau verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.

Mehr Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.