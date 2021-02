In Leitplanke geschleudert und verletzt - erst widersetzt, dann in Psychiatrie

Bei Unfall verletzt

Am Samstagabend gegen 18 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Zeulenroda-Triebes, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 21-jährige Opelfahrerin verlor auf der Bundesstraße 94 zwischen Neuärgernis und Zeulenroda die Kontrolle über ihren Pkw und schleuderte in die Leitplanke. Dabei wurde sie und ihr Beifahrer leicht verletzt. Am Pkw wurde schwer beschädigt.

Nach Widerstand in Psychiatrie

Ein 22-Jähriger fiel am Freitagmorgen auf der B92 zwischen Zossen und Weida auf. Er schien erheblich alkoholisiert. Polizisten konnten die Person feststellen. Beim Versuch, den psychisch verwirrten Mann festzuhalten, widersetzte er sich den Beamten und leistet Widerstand. Er stand unter Einfluss von Drogen. Aufgrund seines verwirrten Zustandes wurde er in der psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Gera aufgenommen.

